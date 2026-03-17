وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء وقيادات الدولة بعيد الفطر

وبعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

جاء بها :

بمشاعر تفيض بالإعزاز والتقدير يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات.



إننا وإذ نستقبل هذه المناسبة المباركة مدركين ثمار الإخلاص فى الأداء والعزيمة فى العطاء .. للنهوض برسالتنا السامية فى سبيل رفعة وطننا الحبيب وصون مكتسباته .. سائلين المولى العلى القدير أن يجعله عيداً مباركاً وأن يوفقكم ويسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية .. وقد تحقق لوطننا الغالى كل ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء .

وكل عام وسيادتكم بخير.

وبعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء بها :

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .. أن نبعث لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .

إننا إذ نستقبل هذه المناسبة المباركة مزودين بقيم ونفحات الشهر الكريم التى تعلى فى النفس أسمى معانى التضحية والإيثار والفداء .. فإننا ندعو الله تعالى أن يكلل مسيرتكم الوطنية ومؤسستنا التشريعية العريقة بالتوفيق والسداد .. وأن يجعله عيد خير وبركة على وطننا العظيم وأمتنا الإسلامية والعربية.

وكل عام وسيادتكم بخــير .

بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عصام فريد – رئيس مجلس الشيوخ.

جاء بها :

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .. أن أبعث لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .

ونحن فى ظلال هذه المناسبة المباركة .. والتى تجدد فى نفوسنا معانى المثابرة والإجتهاد من أجل إعلاء قيم الحق والعدل فإننا نتوجه للمولى جلت قدرته أن يجعله عيداً مباركاً على مصرنا الغالية وأمتنا الإسلامية والعربية.

وكل عام وسيـادتكم بخــير



وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

جاء بها :



بمشاعر تفيض بالإعزاز والتقدير يَطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات .

تأتى هذه المناسبة العطرة بعد صيام شهر فضيل تجلت فيه فيوض الرحمة والبركة .. لتكون ثواباً لمن إجتهد ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء .. وإننا فى هذه المناسبة الكريمة نبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ الأزهر الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير .. وأن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بدوام التوفيق

وكل عام وسيادتكم بخـــــير .



وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أشـرف سـالم زاهــر – القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

جاء بها:

بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يَطيب لى وهيئة الشرطة

بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .. أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

ونحن فى ظل إحتفالنا بتوفيق الرحمن بإنقضاء شهر القرآن والطاعات لنتوجه إليه بالدعاء أن يجعله عيد خير وبركة ونماء .. تعلو عزائمنا على بذل المزيد من التكاتف والتكامل لتدعيم مسيرة الوطن .. وتهون فى سبيل ذلك أمامنا التضحيات مهما تعاظمت .. لتواصل مسيرة الشعب المصرى التقدم نحو التنمية والإزدهار .

عاشت قواتنا المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .. وحفظ الله مصر أبد الدهر عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.

وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير.



وبعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أحمد فتحى خليفة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة .

جاء بها :

يَطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بخالص التهنئة وأصــدق الأمنيــات.

تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل بقلوب آمنة مطمئنة .. وعزائم ماضية قوية ويقين فى جزاء المولى عز وجل .. لكل من أخلص وأجتهد فى سبيل رفعة الوطن مبتهلين إليه جل وعلا .. أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام حفظ الله مصر واحةً للخير والأمان ، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وكل عام وسيـــادتكم بخـــــير.



وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة للدكتور أسامة الأزهرى – وزير الأوقاف.. جاء بها :

يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك

أن أبعث لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. وأن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً ، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

وكل عام وسيادتكم بخـــــير.



وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور نظــير عيــاد – مفتى جمهورية مصر العربية .. جاء بها :



يَطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لفضيلتكم بخالص التهئنة وأصدق الأمنيات .

أن تلك المناسبة العطرة التى نحتفى بها كل عام وترسخ فى الوجدان قيم الثواب للمجتهدين .. لتكون لنا دافعاً للتكاتف والتآزر لدفع مسيرة العمل الوطنى .. سائلين المولى عز وجل أن يسدد على طريق الحق جهودكم المخلصة لنشر سماحة الدين الحنيف وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا وأمتنا الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وكل عام وسيادتكم بخـــــير .





وبعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية .

جاء بها:

يُسعدنى أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بأصدق التهانى وخالص التمنيات .

إننا إذ نستعد لإستقبال عيد الفطر المبارك لنستلهم منه معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون لنا دافعاً على مواصلة البذل والعطاء لرفعة وطننا فى مرحلة دقيقة من تاريخه .. نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل .. مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

وكل عام وسيادتكم بخــــير.