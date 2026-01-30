حملات بيئية مكثفة بالغردقة لضبط إلقاء المخلفات

بناءً على توجيهات المحافظ اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، نفذت الإدارة العامة لشئون البيئة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والوحدة المحلية لمدينة الغردقة، حملات مكثفة على مدار اليوم وفي فترات زمنية مختلفة، لمواجهة ظاهرة إلقاء مخلفات الردش والقمامة في غير الأماكن المخصصة لها.

وأسفرت الحملات عن ضبط سيارتين مخالفـتين بمنطقة شمال الأحياء، حيث تم ضبط إحداهما أثناء إلقاء مخلفات ردش مبانٍ، فيما ضُبطت الأخرى أثناء إلقاء مخلفات قمامة في أماكن غير مخصصة، في مخالفة صريحة للاشتراطات البيئية والقانونية.

وأكدت الإدارة العامة لشئون البيئة استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ، للتصدي لأي ممارسات تضر بالبيئة والمظهر الحضاري للمدينة، والحفاظ على الصحة العامة.

كما ناشدت الإدارة العامة لشئون البيئة السادة المواطنين وأصحاب السيارات بضرورة الالتزام بعدم إلقاء أي مخلفات أو ردش مبانٍ إلا في الأماكن المعتمدة لذلك، مشددة على أن المخالفين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم دون تهاون.