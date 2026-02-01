قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئاسة الإيرانية تعلن عدد ضحايا الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة
الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان
الدَّين همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار.. دينا أبو الخير تحذر من الاستدانة المتكررة وتدعو للقناعة والرضا
متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد
أمازون سرَّحت موظفيها| هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الإنسان؟.. تفاصيل
اكسترا نيوز: فتح معبر رفح رسميا غدا من الجانبين.. فيديو
بطولة الكونفدرالية.. بيراميدز يقضى علي آمال نهضة بركان ويسجل الهدف الثالث
مران الأهلي| رياض وكامويش يشاركان في التدريبات الجماعية
رمضان 2026.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل بابا وماما جيران
بعد زيادة 7 جنيهات.. شعبة الدخان تكشف حقيقة تهريب السجائر في السوق المحلي
المقاولون العرب يقدم التعازي للنائب محمد أبو العينين في وفاة شقيقته
وزير البترول: ​نجحنا في توفير احتياجات السوق المحلي بالكامل منذ يوليو الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد

متوسط سعر الدولار
متوسط سعر الدولار
علياء فوزى

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع لنحو 47.14 جنيه للبيع مقارنة 46.94 جنيه سعر إغلاق الأسبوع الماضي بزيادة 20 قرشا.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد الأول من فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

وصعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي لنحو:

 47.30 جنيه للشراء.

 47.40 جنيه للبيع. 

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

 47.18 جنيه للشراء.

47.28 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

 47.13 جنيه للشراء.

 47.23 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو:

 47.12 جنيه للشراء.

 47.22 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك( إتش إس بي سيHSBC، الأهلى المصري، مصر، الأهلي الكويتي، قطر الوطني، ميد بنك، فيصل الإسلامي،  التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، نكست) لنحو:

 47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (المصرف العربي، التجاري الدولي CIB) نحو:

 47.09 جنيه للشراء.

47.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، المصرف المتحد، الإسكندرية، الشركة المصرفية العربية) لنحو:

 47.08 جنيه للشراء.

47.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (كريدى أجريكول، البركة، أبوظبي الأولى، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني) نحو:

47.05 جنيه للشراء.

47.15 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو:

 47 جنيه للشراء.

47.10 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو:  46.88 جنيه للشراء.

 46.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

47.06 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد 

 47.30 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

46.98 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار سعر صرف الدولار بنك العربي الإفريقي سعر الدولار اليوم بنك الأهلي الكويتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

ترشيحاتنا

جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

الشرقية

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

فورد

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

بالصور

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم
هل تعاني من الشوكة العظمية؟ إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة
جمعت بين الجمال و الجرأة..ملك قورة تثير الجدل فى حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار
مسلسلات على شاشة النهار

كشفت عن التاتو.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر إنستجرام | شاهد

هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو
هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة كشفت عن التاتو

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

المزيد