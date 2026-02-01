متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد

ارتفع متوسط سعر الدولار في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع لنحو 47.14 جنيه للبيع مقارنة 46.94 جنيه سعر إغلاق الأسبوع الماضي بزيادة 20 قرشا.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد الأول من فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

وصعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي لنحو:

47.30 جنيه للشراء.

47.40 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

47.18 جنيه للشراء.

47.28 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

47.13 جنيه للشراء.

47.23 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو:

47.12 جنيه للشراء.

47.22 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك( إتش إس بي سيHSBC، الأهلى المصري، مصر، الأهلي الكويتي، قطر الوطني، ميد بنك، فيصل الإسلامي، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، نكست) لنحو:

47.10 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (المصرف العربي، التجاري الدولي CIB) نحو:

47.09 جنيه للشراء.

47.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، المصرف المتحد، الإسكندرية، الشركة المصرفية العربية) لنحو:

47.08 جنيه للشراء.

47.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (كريدى أجريكول، البركة، أبوظبي الأولى، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني) نحو:

47.05 جنيه للشراء.

47.15 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو:

47 جنيه للشراء.

47.10 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو: 46.88 جنيه للشراء.

46.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

47.06 جنيه للشراء.

47.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

47.30 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

46.98 جنيه للبيع