اقتصاد

سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم الأحد ، بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري. 

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في مصر نهاية تعاملات اليوم الأحد الأول من فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

وصعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي لنحو 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو  47.18 جنيه للشراء و47.28 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو 47.13 جنيه للشراء و 47.23 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو 47.12 جنيه للشراء و 47.22 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في بنوك( إتش إس بي سي HSBC، الأهلى المصري، مصر، الأهلي الكويتي، قطر الوطني، ميد بنك، فيصل الإسلامي،  التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، التنمية الصناعية، نكست) لنحو 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (المصرف العربي، التجاري الدولي CIB)نحو 47.09 جنيه للشراء و47.19 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، المصرف المتحد، الإسكندرية، الشركة المصرفية العربية) لنحو 47.08 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (كريدى أجريكول، البركة، أبوظبي الأولى، أبوظبي التجاري، الكويت الوطني) نحو 47.05 جنيه للشراء و47.15 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو  46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47.06 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد 

 47.30 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

46.98 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر

47.14 جنيه للشراء

سعر الدولار الجنيه المصري سعر الدولار اليوم بنك القاهرة بنك مصر

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
جانب من المضبوطات
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
