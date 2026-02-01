عقب تراجعه.. أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

أسعار الدولار اليوم الأحد 1 فبراير 2026، شهدت هدوءا نسبيا، في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 1-2-2026، ضمن نشرته الخدمية.



أسعار الدولار اليوم



سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك ميد 46.86 جنيه للشراء – 46.96 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في بنك البركة 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه



سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك الكويتي الوطني 46.85 جنيه للشراء – 46.95 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع



سعر الدولار في كريدي أجريكول 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع



سعر الدولار في أبوظبي التجاري 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك



سعر الدولار في بنك القاهرة 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك نكست 47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع



سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 46.90 جنيه للشراء و 47.00 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك الإسكندرية 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع



سعر الدولار في المصرف المتحد 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع



سعر الدولار في الأهلي الكويتي 46.88 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع



سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر



سعر الدولار في بنك مصر 46.88 جنيه للشراء – 46.98 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع



سعر الدولار في بنك قناة السويس 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع

