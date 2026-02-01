قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مناورات بحرية ثلاثية بين إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي
البابا تواضروس: ختان الإناث اعتداء على حقوق المرأة ويجب مواجهته
الإمام الأكبر: الإسلام أنصف المرأة ورفع من مكانتها
القرار مش هياخد وقت.. دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة
عقب تراجعه.. أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك
هاني ضاحي: منصب النقيب مش وجاهة.. وهذه رؤيتي لإعادة هيبة نقابة المهندسين
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
اقتصاد

اقتصاد

عقب تراجعه.. أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الأحد 1 فبراير 2026، شهدت هدوءا نسبيا، في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 1-2-2026، ضمن نشرته الخدمية.


أسعار الدولار اليوم 


سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك ميد 46.86 جنيه للشراء – 46.96 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه
 

سعر الدولار في بنك البركة 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه 


سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنك الكويتي الوطني 46.85 جنيه للشراء – 46.95 جنيه للبيع
 

سعر صرف الدولار اليوم 

 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في كريدي أجريكول 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في أبوظبي التجاري 46.84 جنيه للشراء و 46.94 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك
 

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك نكست 47.00 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع


سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 46.90 جنيه للشراء و 47.00 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في المصرف المتحد 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في الأهلي الكويتي 46.88 جنيه للشراء و46.92 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
 

سعر الدولار في بنك مصر 46.88 جنيه للشراء – 46.98 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع
 

سعر الدولار في بنك قناة السويس 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع
 

الدولار الجنيه أسعار الدولار اليوم الاحد سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه سعر صرف الدولار سعر الدولار في البنوك البنك الأهلي المصري بنك مصر

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
