قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
دبلوماسي روسي سابق: وثيقة الضمانات الأمريكية لا تعنينا ومطالب موسكو واضحة
افصل الكهرباء 15 دقيقة .. واذهب للشركة في هذه الحالة
دعاء الصباح 10 شعبان للرزق.. ابدأ يومك بأطيب الدعوات
خلال ساعات.. رحيل جراديشار تمهيدًا لقيد كامويش في قائمة الأهلي
تراجع الدولار وارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية اليوم
وفاة والد محمد سمير لاعب الأهلي السابق
حكم صيام يوم النصف من شعبان.. اعرف رأي الشرع
سعر العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
لغز الأهرامات يُكشف من جديد.. باحثون فرنسيون يزعمون سرًا مائيًا مذهلًا وراء بناء صروح مصر الخالدة
دعاء الفجر.. 12 دعوة تجلب لك الرزق من حيث لا تحتسب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في مصر مستهل  تعاملات اليوم الخميس 29 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 47.03 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (تنمية الصنادرات، القاهرة)  47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (التنمية الصناعية، نكست)  47 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي لنحو 46.94جنيه للشراء و 47.04جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان  نحو 46.90جنيه للشراء و 47 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(قناة السويس، إتش إس بي سيHSBC، العربي الإفريقي، الأهلى المصري، مصر، الأهلي الكويتي، قطر الوطني، الكويت الوطني، المصرف العربي) لنحو 46.88جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو 46.87جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (أبوظبي الأولى، ميد بنك ، المصرف المتحد ) لنحو 46.86جنيه للشراء و 46.96جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (فيصل الإسلامي،البركة، التجاري الدولي CIB) لنحو 46.85جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع.

تراجع  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (الشركة المصرفية العربية،كريدى أجريكول،  أبوظبي التجاري) لنحو 46.84 جنيه للشراء و 46.94جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 46.95 جنيه للشراء و 46.98جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس 

 47.03 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس

46.88 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

  46.94 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار متوسو سعر الدولار الدولار الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

موعد صرف معاشات فبراير2026

بشرى لـ11.5 مليون مصري.. موعد صرف معاشات فبراير 2026

ترشيحاتنا

الدكتور محمود بدران، عضو لجنة الطاقة بالمجلس المصري للشئون الخارجية

محمود بدران: الغاز الطبيعي من انضف مصادر الطاقة.. واعتماد الكهرباء 67%

جانب من الحلقة

من الحلم لـ«مليون باوند».. أبطال برنامج اكتشاف المواهب في المطاعم يروون حكاياتهم

زاهي حواس

بين نجوم الفن وكنوز الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حكايات عمر الشريف وأسرار المقابر الملكية

بالصور

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات
كأنها بالعشرينات.. يسرا خلال حضورها إحدى الفعاليات في الإمارات

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد