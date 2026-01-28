دون الـ 47 جنيها بيعا وشراء.. سعر الدولار في البنوك بختام الأربعاء

واصل سعر الدولار في مصر تراجعه على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل اليوم في نحو 19 بنكا سعر بيع وشراء تحت الـ47 جنيها.

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 47.03 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (تنمية الصنادرات، القاهرة) 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (التنمية الصناعية، نكست) 47 جنيها للشراء و47.10 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي لنحو 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 46.90 جنيه للشراء و47 جنيه للبيع.

سعر الدولار بيعا وشراء تحت 47 جنيها

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، إتش إس بي سيHSBC، العربي الإفريقي، الأهلى المصري، مصر، الأهلي الكويتي، قطر الوطني، الكويت الوطني، المصرف العربي ) لنحو 46.88جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (أبوظبي الأولى، ميد بنك ، المصرف المتحد ) لنحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (فيصل الإسلامي، البركة، التجاري الدولي CIB) لنحو 46.85 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (الشركة المصرفية العربية، أبوظبي التجاري) لنحو 46.84 جنيه للشراء و 46.95 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى أجريكول لنحو 46.79 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 46.95 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

47.03 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

46.88 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

46.94 جنيه للبيع