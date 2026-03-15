قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

التليفزيون الإيراني يُعلن تنفيذ الموجة 54 من عملية «الوعد الصادق 4» واستخدام صاروخ سجيل لأول مرة

القسم الخارجي

أفاد التليفزيون الإيراني الرسمي، اليوم، بتنفيذ الموجة 54 من عملية "الوعد الصادق 4"، في إطار العمليات العسكرية المستمرة التي تعلن طهران أنها تستهدف الاحتلال الإسرائيلي ومواقع عسكرية أمريكية في المنطقة.

ووفقًا للتقرير، شهدت هذه الموجة استخدام صاروخ "سجيل" الباليستي لأول مرة منذ بداية الحرب، وهو صاروخ بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب ويُعد من أبرز الصواريخ في الترسانة الصاروخية الإيرانية.

وتلقت «نجمة داود الحمراء» بلاغات عن تحطم طائرات في عدة مواقع وسط إسرائيل، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن، فقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.
وفي الوقت نفسه، تلقت الشرطة بلاغات عن اندلاع حرائق في عدد من المركبات جنوب تل أبيب، ويجري التحقيق لمعرفة ما إذا كان السبب إطلاق صاروخ شظوي.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير أولية بوقوع إصابات في وسط مدينة تل أبيب، عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، فيما باشرت طواقم الإسعاف التابعة لـنجمة داود الحمراء عمليات بحث وتمشيط في عدة مناطق داخل المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن فرق الطوارئ تلقت بلاغات عن سقوط مركبات وتضرر عدد منها نتيجة سقوط شظايا، الأمر الذي دفع الفرق الميدانية إلى الانتشار في مواقع متعددة للتأكد من وجود مصابين وتقديم الإسعافات اللازمة.

في الوقت ذاته، تواصل الجهات المختصة التحقيق لتحديد ما إذا كان أحد الصواريخ التي أُطلقت من إيران قد كان من نوع الصواريخ الشظوية، والتي تتسبب في انتشار شظايا على نطاق واسع عند انفجارها، ما قد يؤدي إلى أضرار في مساحات أكبر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وسط حالة من الاستنفار الأمني في عدد من المدن الإسرائيلية.

التلفزيون الإيراني الرسمي الوعد الصادق 4 طهران إسرائيل صاروخ سجيل

ترشيحاتنا

