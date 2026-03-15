قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار السيارات| أضرار حفر الطرق على السيارات وكيفية تجنبها.. ميزة ركن السيارات من XPeng Motors الصينية
الخارجية البحرينية تؤكد استمرار الجهود المكثفة لتسهيل عودة المواطنين المتواجدين في الخارج
مدبولي: مررنا معًا بالعديد من الأزمات واستطعنا بفضل الله أن نتخطى كل التحديات
وفاة الإعلامي جمال ريان مذيع قناة الجزيرة عن عمر 72 عامًا
مصدر بالزمالك: بنسبة 90% سيتم حل أزمة القيد
موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي
إبراهيم عادل يظهر أساسيا لأول مرة مع نورشيلاند في مواجهة ميتيلاند
صراع صامت بين فانس وروبيو.. انقسام في البيت الأبيض بشأن حرب إيران
مدبولي: الظروف الاستثنائية لن توقف عجلة الإنتاج الوطني وتأمين كل مستلزمات الإنتاج
أحمد حسن: توروب يمنح بن رمضان فرصة الظهور أمام الترجي
«التصديري للغزل والمنسوجات» : مصر تعزز مكانتها كمركز صاعد في سلاسل توريد المنسوجات عالميًا
رغم تألق حمزة عبد الكريم.. برشلونة يخسر نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال بيتيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزارة الزراعة تعلن توزيع أصناف القطن على المحافظات للموسم الصيفي 2026

شيماء مجدي

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، اليوم الأحد 15 مارس 2026، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 57 لسنة 2026، بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري للموسم الصيفي 2026.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، وقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2015 الخاص بتنظيم تجارة القطن، بالإضافة إلى موافقة لجنة توفير تقاوى بذرة القطن، وكتاب معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، ومذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

أبرز ما تضمنه القرار:

حظر زراعة القطن الأبلاند (الأمريكي) أو أي أصناف قصيرة التيلة أو غير منصوص عليها في القرار، مع إزالة أي زراعات مخالفة فور اكتشافها وعلى نفقة المخالف.

الالتزام بزراعة الأصناف المحددة لكل منطقة خلال الموسم الصيفي 2026 وعدم مخالفتها.

استثناء مزارع وزارة الزراعة والحقول التجريبية التابعة لمعهد بحوث القطن من تطبيق القرار.

توزيع أصناف القطن حسب المناطق:

إكسترا جيزة 92: يزرع في محافظة دمياط بالكامل، باستثناء المساحات المتعاقد عليها لزراعة أصناف إكسترا جيزة 45 و87 و93، مع الالتزام بمسافات العزل.

إكسترا جيزة 96: يزرع في كفر الشيخ بمركزي فوه ومطوبس، إضافة إلى مناطق محددة بمركزي سيدي سالم ودسوق.

سوبر جيزة 86: يزرع في مركزي أبو حمص وكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وفي محافظة الإسكندرية بالكامل، ومنطقة النوبارية.

سوبر جيزة 94: يزرع في كفر الشيخ (باستثناء فوه ومطوبس وبعض مناطق سيدي سالم ودسوق)، وكذلك في الدقهلية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية بالكامل، إضافة إلى محافظة الغربية ما عدا مركز زفتي.

سوبر جيزة 97: يزرع في القليوبية والمنوفية بالكامل، وفي البحيرة باستثناء أبو حمص وكفر الدوار، إضافة إلى مركز زفتي بمحافظة الغربية.

جيزة 95: يزرع في محافظة بني سويف بالكامل.

جيزة 98: يزرع في محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.

كما نص القرار على حظر زراعة أي صنف من القطن في نطاق كيلومتر واحد من حدود مزارع وزارة الزراعة إذا كان الصنف مختلفًا عن المزروع في تلك المزارع أو في حال عدم توافر بذوره، وذلك لحماية نقاء الأصناف.

ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

القطن زراعة القطن مساحات زراعة القطن الزراعة وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

