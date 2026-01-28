سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 28-1-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، فى بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 28-1-2026، وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى 46.97 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

- 47.00 جنيه للشراء.

- 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

- 47.00 جنيه للشراء.

- 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

- 47.00 جنيه للشراء.

- 47.10 جنيه للبيع.



الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

- 47.00 جنيه للشراء.

- 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك البركة

- 46.95 جنيه للشراء.

- 47.05 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

- 46.95 جنيه للشراء.

- 47.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد

- 47.00 جنيه للشراء.

- 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

- 47.00 جنيه للشراء.

- 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى

- 47.00 جنيه للشراء.

- 47.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك إتش إس بى سى

- 46.95 جنيه للشراء.

- 47.05 جنيه للبيع.