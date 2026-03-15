الزراعة تنفذ أكثر من 300 نشاط إرشادي وتدريبي يدعم 5057 مستفيدا

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر فبراير الماضي، نحو 308 نشاط إرشادي وتدريبي متنوع، لدعم المزارعين والمربين وتنمية مهارات العاملين، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة نحو 5057 مستفيد.

وأكد الدكتور ياسر الحيمري، مدير المعهد والمنسق العام للبرامج الإرشادية والتدريبية، أن هذه الأنشطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الأنشطة الإرشادية والتدريبية ونقل نتائج البحوث التطبيقية إلى المزارعين، ودعم خطط التنمية الزراعية في مختلف المحافظات، تحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشار "الحيمري" أن المعهد نفذ خلال شهر فبراير، أن تلك الأنشطة شملت: 50 ورشة عمل و4 برامج تدريبية و254 نشاط إرشادى متنوع مابين ندوات إرشادية وحلقات نقاشية وزيارات حقلية في 15 محافظة، لافتا إلى أن ورش العمل والحلقات النقاشية، استهدفت تبادل الخبرات وتنمية مهارات الباحثين والمهندسين الزراعيين، حيث شملت 3 ورش بالمقر الرئيسي بالجيزة و47 ورشة بمحطات البحوث في عدد من المحافظات.



وقال إن هذه الورش تناولت موضوعات متنوعة من بينها دور الإرشاد الزراعي في التوعية بأهمية تحليل التربة قبل الزراعة، وتخطيط وإدارة المدارس الحقلية، ومكافحة أمراض البصل، والتوصيات الفنية لمحصول الطماطم، ونظم الري الحديثة، واستراتيجيات إدارة الأزمات، والتحول الرقمي في الزراعة، والتدريب الزراعي الفعال من أجل التشغيل وتلبية متطلبات سوق العمل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والإرشاد الزراعي، ودور الإرشاد الزراعي في نقل التكنولوجيا الزراعية، إضافة الى قضايا مرتبطة بإدارة الأزمات الزراعية، وتعزيز الصحة النفسية، والتغذية السليمة خاصة خلال شهر رمضان، إضافة إلى دور المرأة الريفية في الأنشطة البيئية وتعزيز التنوع البيولوجي الزراعي.

وأشار إلى أن المعهد بالتعاون مع الإدارة المركزية للتدريب بالوزارة، نفذ 4 برامج تدريبية بإجمالي 80 ساعة تدريبية استفاد منها أكثر من 80 متدربًا من قطاعات وهيئات وزارة الزراعة ومديرياتها، وذلك بهدف تنمية معارف وثقل مهارات العاملين والإدارات الوسطى بهذه الجهات في العديد من الموضوعات الفنية والإدارية، حيث تناولت البرامج التدريبية موضوعات إدارة الكوارث والأزمات ودور ومهام القيادة في إدارة الأزمات، ومهارات العرض والتقديم، كما تضمنت مجالات التدريب موضوعات متعلقة بتنمية مهارات الإدارة الوسطى من بينها كيفية بناء فريق عمل فعال وإدارة فريق العمل وتطوير مهارات فريق العمل، ومهارات الاتصال وإدارة الوقت، واتخاذ القرارات وحل المشكلات.



واضاف أنها شملت أيضا تدريبا عمليا على القيادة وإدارة الوقت والتواصل الفعال واتخاذ القرار وإدارة المخاطر، لافتا إلى انه تم تنفيذ برنامج تدريبي بعنوان التغيرات المناخية وآثارها على القطاع الزراعي تناول تأثير التغيرات المناخية على الأمن الغذائي ودور الإرشاد الزراعي والمراكز البحثية في مواجهة التغيرات المناخية وغيرها من الموضوعات المرتبطة.

وتابع "الحيمري" أن الانشطة الإرشادية المتنوعة والتي تم تنفيذها بالاشتراك مع المعاهد والمعامل البحثية المختلفة بمركز البحوث الزراعية، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات، استفاد منها نحو 4572 مزارعًا ومهندسًا زراعيًا وشابًا وامرأة ريفية في 15 محافظة، حيث تضمنت هذه الأنشطة 144 ندوة إرشادية تناولت الممارسات الزراعية الجيدة للمحاصيل الشتوية الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والفول البلدي وبنجر السكر والبصل والثوم، إضافة إلى محاصيل الخضر مثل الفراولة والبطاطس والطماطم، وكذلك محاصيل الفاكهة ومنها الموز والعنب ونخيل البلح.



وقال ان الأنشطة الإرشادية، تناولت أيضا موضوعات الإنتاج الحيواني والداجني وصحة الحيوان والثروة السمكية وتدوير المخلفات الزراعية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتكنولوجيا الأغذية والتغذية الصحية، إلى جانب نشر ممارسات ترشيد استخدام مياه الري والأسمدة والمبيدات وتشجيع الزراعة العضوية والمكافحة المتكاملة للآفات.

وأشار مدير معهد الإرشاد الزراعي إلى أنه تم أيضا تنفيذ 80 زيارة حقلية في مختلف مجالات الإنتاج الزراعي، خاصة المحاصيل الشتوية الاستراتيجية والإنتاج الحيواني، بهدف تقديم التوصيات الفنية للمزارعين ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع، لافتا إلى انه في إطار مبادرة تنمية المهارات الحياتية للمرأة الريفية، تم تنظيم 13 ندوة إرشادية في 12 محافظة استفادت منها 325 سيدة وفتاة ريفية، تناولت موضوعات التغذية الصحية وإدارة الموارد الأسرية والمشروعات الصغيرة ودور المرأة في دعم الاقتصاد الريفي.

وأوضح الحيمري، أن المعهد نفذ 17 نشاطًا إرشاديًا ما بين ندوات إرشادية وزيارات حقلية للمحاصيل الزراعية الشتوية خاصة محصول القمح بالمراقبات الزراعية المختلفة، بالتنسيق مع قطاع استصلاح الأراضي، استفاد منها نحو 425 مزارعًا وأفراد أسرهم، وذلك بهدف دعم مزارعي الأراضي الجديدة ورفع كفاءتهم الإنتاجية.