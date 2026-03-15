فتحي عبد الوهاب: وداعا سميح الجلاد.. تفاصيل

وجه الفنان فتحي عبد الوهاب رسالة شكر لـ متابعي مسلسل المداح 4 وجماهير شخصية سميح الجلاد بعد الانتهاء من تصوير المسلسل .

وكتب فتحي عبد الوهاب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "وداعًا سميح الجلاد…

حابب أشكر كل الجمهور على كلامكم وآرائكم في شخصية سميح الجلاد، سواء في الجزء الرابع أو السادس.

سعيد جدًا بكل ردود الفعل اللي وصلتني، واللي كانت دائمًا دافعًا كبيرًا ليا إني أقدم الشخصية بأفضل شكل ممكن.

شكر كبير لكل صناع العمل اللي تعبوا ورا الكاميرا قبل قدامها.

المخرج الكبير أ/ أحمد سمير فرج وأبناؤه فريق مساعدي الإخراج.

مدير التصوير أ/ مارك عوني وفريق التصوير.

فريق الإضاءة Gaffer سرور وكل فريق الإضاءة.

مهندس الديكور الكبير / سامر الجمال ومساعدوه.

فريق الكتابة بورشة الأستاذ الكاتب / أمين جمال.

الموسيقار وملحن أغنية «سرجي مرجي» الأستاذ / كريم عبد الوهاب.

الشاعر الموهوب / أسامة محرز.

وأخيرًا زملائي الممثلات والممثلين الموهوبين المجتهدين.. كنتم خير عون ونِعم الزمالة والمحبة والكرم.

المشرف على أحتاج المسلسل أ/ أحمد جلال.

الملابس والإكسسوارات ا/حسن محمود وطاقمه

وإلى الجمهور العظيم،

أشكركم على وعد بلقاء قريب في أعمال جديدة إن شاء الله".

مسلسل المداح

وتدور أحدث مسلسل المداح 6 الحلقة 26، حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بعد تطور الأحداث وتصاعدها.

وشهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" مفاجآت وضعت "صابر" (حمادة هلال) في مواجهة مباشرة مع نقاط ضعفه قبل صراعه مع الجن.

بدأت الحلقة بظهور مؤثر للشيخ سلام، والد صابر، ليقدم له مدداً معنوياً كان في أمس الحاجة إليه، مؤكداً له أن الحرب الحقيقية ليست مع الشياطين فحسب، بل في الحفاظ على نور الخير داخل النفوس التي نحبها.

انتقل الصراع إلى بعد إنساني مؤلم من خلال قصة "جنة"، حيث سلط المسلسل الضوء على قسوة البشر حين يبيع الأهل أبناءهم، ليتدخل صابر حامياً لها من طمع أقرب الناس إليها.

وفي الوقت نفسه، استمر "سميح" في بث سموم الشك والفرقة، وهو ما ظهر بوضوح في حالة عدم الثقة التي سيطرت على "حسن" تجاه صابر.

أما ذروة الإثارة، فكانت في مواجهة سميح مع "موت"، حيث كشف سميح عن فلسفة الشر في السيطرة على الضعفاء، قبل أن ينتقل الصراع إلى سباق "الزمردة الرابعة".

ورغم وصول الدكتور صبحي بالحجر، إلا أن سميح استطاع الاستيلاء عليه في جولة ظاهرة لصالح الشر.

لكن التساؤلات تظل قائمة: هل وقعت الزمردة في يد سميح فعلاً، أم أن "صابر" يخبئ خدعة بصرية، خاصة وأن القوة الحقيقية تختار من لا يخشى المواجهة؟.

مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

