المداح 6 الحلقة 26.. حمادة هلال يصل للزمردة الرابعة

أحدث مسلسل المداح 6 الحلقة 26، حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بعد تطور الأحداث وتصاعدها.

وشهدت أحداث الحلقة 26 من مسلسل "المداح: أسطورة النهاية" مفاجآت وضعت "صابر" (حمادة هلال) في مواجهة مباشرة مع نقاط ضعفه قبل صراعه مع الجن.

بدأت الحلقة بظهور مؤثر للشيخ سلام، والد صابر، ليقدم له مدداً معنوياً كان في أمس الحاجة إليه، مؤكداً له أن الحرب الحقيقية ليست مع الشياطين فحسب، بل في الحفاظ على نور الخير داخل النفوس التي نحبها.

انتقل الصراع إلى بعد إنساني مؤلم من خلال قصة "جنة"، حيث سلط المسلسل الضوء على قسوة البشر حين يبيع الأهل أبناءهم، ليتدخل صابر حامياً لها من طمع أقرب الناس إليها.

وفي الوقت نفسه، استمر "سميح" في بث سموم الشك والفرقة، وهو ما ظهر بوضوح في حالة عدم الثقة التي سيطرت على "حسن" تجاه صابر.

أما ذروة الإثارة، فكانت في مواجهة سميح مع "موت"، حيث كشف سميح عن فلسفة الشر في السيطرة على الضعفاء، قبل أن ينتقل الصراع إلى سباق "الزمردة الرابعة".

ورغم وصول الدكتور صبحي بالحجر، إلا أن سميح استطاع الاستيلاء عليه في جولة ظاهرة لصالح الشر.

لكن التساؤلات تظل قائمة: هل وقعت الزمردة في يد سميح فعلاً، أم أن "صابر" يخبئ خدعة بصرية، خاصة وأن القوة الحقيقية تختار من لا يخشى المواجهة؟.

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.