سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 28-1-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، فى نهاية تعاملات اليوم، الأربعاء 28-1-2026.
وسجل سعر الدولار فى البنك المركزى 46.97 جنيه للشراء و47.10 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
- 47.00 جنيه للشراء.
- 47.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
- 47.00 جنيه للشراء.
- 47.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
- 47.00 جنيه للشراء.
- 47.10 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
- 47.00 جنيه للشراء.
- 47.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك البركة
- 46.95 جنيه للشراء.
- 47.05 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
- 46.95 جنيه للشراء.
- 47.05 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك المصرف المتحد
- 47.00 جنيه للشراء.
- 47.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك قناة السويس
- 47.00 جنيه للشراء.
- 47.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك المصرى الخليجى
- 47.00 جنيه للشراء.
- 47.10 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك إتش إس بى سى
- 46.95 جنيه للشراء.
- 47.05 جنيه للبيع.