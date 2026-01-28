تراجع 15 قرشا.. متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

هبط متوسط سعر الدولار في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري مسجلا نحو 46.94 جنيه مقارنة 47.09 سعر مستهل التعاملات بانخفاض 15 قرش.

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو:

47.03 جنيه للشراء.

47.12 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (تنمية الصنادرات، القاهرة) نحو :

47.02 جنيه للشراء.

47.12 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (التنمية الصناعية، نكست) لنحو

47 جنيه للشراء.

47.10 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك العقاري المصري العربي نحو:

46.94 جنيه للشراء.

47.04جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان لنحو:

46.90 جنيه للشراء.

47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(قناة السويس، إتش إس بي سيHSBC، العربي الإفريقي، الأهلى المصري، مصر، الأهلي الكويتي، قطر الوطني، الكويت الوطني، المصرف العربي ) لنحو:

46.88 جنيه للشراء.

46.98 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

46.87 جنيه للشراء.

46.97 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (أبوظبي الأولى، ميد بنك ، المصرف المتحد ) لنحو:

46.86جنيه للشراء.

46.96جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (فيصل الإسلامي،البركة، التجاري الدولي CIB) لنحو:

46.85جنيه للشراء.

46.95 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (الشركة المصرفية العربية، أبوظبي التجاري) لنحو:

46.84 جنيه للشراء.

46.95جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدى أجريكول لنحو:

46.79 جنيه للشراء.

46.89 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو:

46.78 جنيه للشراء.

46.88 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو :

46.95 جنيه للشراء.

46.98جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء

47.03 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء

46.88 جنيه للبيع