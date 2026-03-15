نقل سيارات بيع الثوم خارج الكتلة السكنية بمنطقة أبو عشرة بالغردقة استجابةً لشكاوى المواطنين

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استجاب اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، لشكاوى عدد من المواطنين بمنطقة أبو عشرة بشأن تواجد سيارات نقل وبيع محصول الثوم أسفل العمارات السكنية، وما تسببه من روائح كريهة وإزعاج للسكان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمناطق السكنية، وبتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة.

وأوضح رئيس الحي أن الشكوى وردت عبر الصفحة الرسمية للحي، حيث أعرب سكان المنطقة عن تضررهم من انتظار سيارات بيع الثوم أسفل العقارات السكنية بجوار موقف السرفيس، وما ينتج عن ذلك من انبعاث روائح نفاذة تزعج الأهالي، خاصة كبار السن والأطفال، فضلًا عن تشويه المظهر العام للمنطقة.

وأشار إلى أنه تم على الفور تكليف قسم المتابعة الميدانية بالانتقال إلى موقع الشكوى ومعاينة الوضع على الطبيعة، حيث جرى نقل وإبعاد جميع سيارات بيع الثوم من محيط العمارات السكنية، وتوجيه أصحابها إلى الالتزام بالأماكن المخصصة للأسواق المفتوحة أو المواقع البعيدة عن الكتلة السكنية، لضمان عدم تكرار المشكلة.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس حي جنوب الغردقة على قسم المتابعة الميدانية بضرورة التنسيق مع قسم البيئة وشركة «هيبكا» لرفع أي مخلفات ناتجة عن تلك التجمعات وتطهير المكان، لضمان زوال الروائح بشكل كامل.

وأكد اللواء أحمد جبر أن شكاوى المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل، مشددًا على عدم السماح بأي ممارسات عشوائية تؤثر على الصحة العامة أو تسبب إزعاجًا للسكان، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات مماثلة عبر قنوات الشكاوى الرسمية أو الصفحة الرسمية للحي.

