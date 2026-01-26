قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه مستهل الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

شهد سعر الدولار أمس تباينا بين استقرار و هبوط، وسجل لأول مرة منذ شهور دون الـ47 جنيها.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الإثنين 26 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك نكست عند 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد ثبات عند 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك لنحو 47.10جنيه للشراء و 47.20جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو 47.07 جنيه للشراء و 47.17 جنيه للبيع.

سجل سعر  الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (التجاري الدولي CIB ، التنمية الصناعية، الأهلى المصري،الشركة المصرفية العربية، مصر،أبوظبي الأولى، العقاري المصري العربي) نحو 47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.

وصل  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف العربي) لنحو 47.03 جنيه للشراء و 47.13جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (فيصل الإسلامي، التعميروالإسكان، المصرف المتحد) نحو 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(قناة السويس، إتش إس بي سيHSBC، العربي الإفريقي، كريدى أجريكول، أبوظبي التجاري، قطر الوطني، تنمية الصادرات، الكويت الوطني، البركة ) نحو 47 جنيه للشراء و 47.10جنيه للبيع.

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية  تراجعا ليسجل 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.94جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

 47.27 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الإثنين

47.04 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

47.09 جنيه للبيع

