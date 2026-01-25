قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري روشن السعودي .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الفتح والفيحاء
إيجاس والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر تنفيان مزاعم وقف برنامج الحفر بالحقل
شعبة الاتصالات: أسعار الموبايلات محلية الصنع أغلى من المستوردة
تصنيفات دولية: مصر تحقق تقدما ملحوظا في مؤشرات الأمن والسلامة الدولية خلال عقد من الزمن
مباراة مجنونة.. مانشستر يونايتد يهزم أرسنال 3-2 ويقتحم المربع الذهبي في البريميرليج
بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر
نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور
مصر ترفض طلب إيني الإيطالية زيادة سعر الغاز الجديد لحقل ظُهر بنسبة 54%
بعثة مصرية - صينية تعلن الكشف عن بحيرة مقدسة في معبد مونتو بالكرنك| صور
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في كأس أمم إفريقيا لـ اليد
أسعار تبدء من جنيه و20 كتاب بـ100 جنيه.. إقبال كثيف على جناح الهيئة العامة للكتاب
تحذير عاجل.. رياح "الألف متر" تضرب القاهرة والمحافظات وتدهور الرؤية الأفقية
اقتصاد

الجنيه يرتفع والدولار دون الـ 47 .. سعر العملة الخضراء اليوم الأحد

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

ارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار بداية تعاملات الأسبوع الجاري، ولأول مرة منذ شهور يسجل الدولار دون الـ 47 ليواصل انخفاضه. 

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم الأحد 25 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك نكست عند 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد ثبات عند 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك لنحو 47.10جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو 47.07جنيه للشراء و 47.17 جنيه للبيع.

هبط سعر  الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (التجاري الدولي CIB ، التنمية الصناعية، الأهلى المصري،الشركة المصرفية العربية، مصر،أبوظبي الأولى، العقاري المصري العربي) لنحو 47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.

تراجع  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف العربي) لنحو 47.03 جنيه للشراء و 47.13جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (فيصل الإسلامي، التعمير والإسكان، المصرف المتحد) لنحو 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(قناة السويس، إتش إس بي سيHSBC، العربي الإفريقي، كريدى أجريكول، أبوظبي التجاري، قطر الوطني، تنمية الصادرات، الكويت الوطني، البركة ) لنحو 47 جنيه للشراء و 47.10جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية  لنحو 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.94جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

 47.27 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

47.04 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم 

 47.09 جنيه للبيع

