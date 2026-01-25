الجنيه يرتفع والدولار دون الـ 47 .. سعر العملة الخضراء اليوم الأحد

ارتفع سعر الجنيه المصري أمام الدولار بداية تعاملات الأسبوع الجاري، ولأول مرة منذ شهور يسجل الدولار دون الـ 47 ليواصل انخفاضه.

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم الأحد 25 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك نكست عند 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد ثبات عند 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك لنحو 47.10جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو 47.07جنيه للشراء و 47.17 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (التجاري الدولي CIB ، التنمية الصناعية، الأهلى المصري،الشركة المصرفية العربية، مصر،أبوظبي الأولى، العقاري المصري العربي) لنحو 47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف العربي) لنحو 47.03 جنيه للشراء و 47.13جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (فيصل الإسلامي، التعمير والإسكان، المصرف المتحد) لنحو 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك(قناة السويس، إتش إس بي سيHSBC، العربي الإفريقي، كريدى أجريكول، أبوظبي التجاري، قطر الوطني، تنمية الصادرات، الكويت الوطني، البركة ) لنحو 47 جنيه للشراء و 47.10جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.94جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

47.27 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

47.04 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

47.09 جنيه للبيع