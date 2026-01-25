قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
دعاء المغرب 7 من شهر شعبان.. كلمات رددّها للرزق والبركة
قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية
تباين أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد.. الدولار بكام؟

أسعار العملات الأجنبية اليوم
أسعار العملات الأجنبية اليوم
علياء فوزى

تباينت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر خلال ختام اليوم الأحد 25 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأحد 25-1-2026

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026

سعر الشراء: 47.04 جنيه.

سعر البيع: 47.14 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026

سعر الشراء: 32.15 جنيه.

سعر البيع: 32.51 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026

سعر الشراء: 34.08 جنيه.

سعر البيع: 34.42 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الأحد 25-1-2026

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026

سعر الشراء: 55.17 جنيه.

سعر البيع: 55.78 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026

سعر الشراء: 63.42جنيه.

سعر البيع: 64.33 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026

سعر الشراء: 59.43 جنيه.

سعر البيع: 60.52 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026

سعر الشراء: 7.38 جنيه.

سعر البيع: 7.46 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026

سعر الشراء: 5.20جنيه.

سعر البيع: 5.27 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026

سعر الشراء: 4.76جنيه.

سعر البيع: 4.82 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الأحد 25-1-2026

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026

سعر الشراء: 6.75جنيه.

سعر البيع: 6.77 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 25-1-2026

سعر الشراء: 29.54 جنيه.

سعر البيع: 30.28 جنيه. 

اسعار الذهب اليوم
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
اجازة 25 يناير2026
نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

