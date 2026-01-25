يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في البنوك ختام تعاملات اليوم الأحد 25 يناير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك نكست عند 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع.

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي المتحد ثباتا عند 47.27 جنيه للشراء و 47.37 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 47.25 جنيه للشراء و 47.35 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك لنحو 47.10جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي نحو 47.07 جنيه للشراء و 47.17 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (التجاري الدولي CIB، التنمية الصناعية، الأهلي المصري، الشركة المصرفية العربية، مصر، أبو ظبي الأول، العقاري المصري العربي) لنحو 47.04 جنيه للشراء و 47.14 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، المصرف العربي) لنحو 47.03 جنيه للشراء و 47.13 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (فيصل الإسلامي، التعميروالإسكان، المصرف المتحد) لنحو 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (قناة السويس، إتش إس بي سي HSBC، العربي الإفريقي، كريدى أجريكول، أبو ظبي التجاري، قطر الوطني، تنمية الصادرات، الكويت الوطني، البركة) لنحو 47 جنيه للشراء و 47.10 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو 46.99 جنيه للشراء و47.09 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 47 جنيها للشراء و 47.14 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

47.27 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

47.04 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

47.09 جنيه للبيع