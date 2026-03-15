قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مي زين الدين تزور معسكر منتخب سلة الكراسي المتحركة لدعم اللاعبين قبل تصفيات إفريقيا
هجوم سيبراني إيراني على جهاز الموساد ومعهد الأمن القومي الإسرائيلي
ارتفاع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه خلال تعاملات الأحد 15 مارس
برلماني: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية رسالة واضحة للشفافية والمسؤولية الوطنية
الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمدن والمحافظات
أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها
وسط حزن شديد.. أهالي قرية القشيش يشيعون جنازة جثامين 3 أطفال في حريق منزلهم
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا محادثات مباشرة مع لبنان قريبا
رئيس الطائفة الإنجيلية: رسائل الرئيس في إفطار الأسرة المصرية تؤكد أنها النواة الأساسية لتماسك المجتمع
بحضور الرئيس السيسي.. الأوقاف تحتفل بليلة القدر وتكرم الفائزين بـ دولة التلاوة والعالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية
تأجيل محتمل للفيناليسيما في قطر.. واقتراح موعد جديد لإنقاذ القمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السماء تنهار عليهم.. سقوط طائرات في عدة مواقع بوسط إسرائيل

فرناس حفظي

تلقت «نجمة داود الحمراء» بلاغات عن تحطم طائرات في عدة مواقع وسط إسرائيل، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن، فقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.


وفي الوقت نفسه، تلقت الشرطة بلاغات عن اندلاع حرائق في عدد من المركبات جنوب تل أبيب، ويجري التحقيق لمعرفة ما إذا كان السبب إطلاق صاروخ شظوي.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير أولية بوقوع إصابات في وسط مدينة تل أبيب، عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، فيما باشرت طواقم الإسعاف التابعة لـنجمة داود الحمراء عمليات بحث وتمشيط في عدة مناطق داخل المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن فرق الطوارئ تلقت بلاغات عن سقوط مركبات وتضرر عدد منها نتيجة سقوط شظايا، الأمر الذي دفع الفرق الميدانية إلى الانتشار في مواقع متعددة للتأكد من وجود مصابين وتقديم الإسعافات اللازمة.

في الوقت ذاته، تواصل الجهات المختصة التحقيق لتحديد ما إذا كان أحد الصواريخ التي أُطلقت من إيران قد كان من نوع الصواريخ الشظوية، والتي تتسبب في انتشار شظايا على نطاق واسع عند انفجارها، ما قد يؤدي إلى أضرار في مساحات أكبر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وسط حالة من الاستنفار الأمني في عدد من المدن الإسرائيلية.

