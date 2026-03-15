إنفوجراف.. طفرة في صناعة الحافلات تلبي احتياجات السوق المحلية وتعزز فرص التصدير للخارج

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلطت الضوء على ما شهدته صناعة الحافلات من طفرة أسهمت في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق بقوة نحو التصدير، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة المركبات وتعميق التصنيع المحلي.

وتأتي هذه الطفرة انعكاسا لنجاح الدولة في تعزيز التصنيع المحلي للحافلات عبر شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، بالتوازي مع دعم وتوسيع قدرات المصانع المحلية، بما أسهم في زيادة نسب المكون المحلي ورفع الطاقة الإنتاجية، وقد مكن ذلك الصناعة الوطنية من تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز فرص التصدير بمنتج قادر على المنافسة، وهو ما لاقى إشادات دولية واسعة، وعزز من إنتاجية الصناعة الوطنية.

واستعرضت الإنفوجرافات، الشهادات العالمية المؤكدة لنجاح مصر في توطين صناعة الحافلات، حيث أكدت "فيتش" أن الحكومة توفر فرصًا مهمة لمصنعي السيارات الكهربائية، عبر دعمها لتحويل الحافلات العامة إلى الكهرباء، بينما يقوم العديد من كبار مصنعي المعدات الأصلية العالميين بإنتاج السيارات محليًا في مصر.

وأشارت الوكالة نفسها إلى أن التطورات الأخيرة تشير إلى وجود فرص نمو محتملة في قطاع المركبات، مدعومة بإعلان شركة النصر للسيارات لزيادة الإنتاج المحلي، وبمبادرة شركة فولفو باص لتطوير منشآتها بالتعاون مع "غبور أوتو".

وأشادت شركة فولفو السويدية، بشراكتها مع شركة MCV المصرية، مؤكدةً أن المصنع الجديد في القاهرة قد بني وفق أعلى معايير الجودة ومتطلبات الإنتاج، كما يتيح هذا المصنع مرونة أكبر لتلبية احتياجات الأسواق الأوروبية.

وبشأن الشراكات العالمية والمصانع المحلية التي تعزز التصنيع المحلي للحافلات وتسهم في التصدير، أبرزت الإنفوجرافات، أن مصر أصبحت قادرة على إنتاج ما يتراوح بين 2000 إلى 2500 أتوبيس سنويًا، منها شركة "MCV" مشروع الأتوبيس الترددي، حيث يتم إنتاج 100 أتوبيس كهربائي خلال مرحلتيه الأولى والثانية، بنسبة مكون محلي 50%، كما تقوم الشركة نفسها بالتعاون مع فولفو السويدية بتصنيع 1200 أتوبيس كهربائي مخصص للتصدير للأسواق الأوروبية، بنسبة مكون محلي 50%.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة النصر للسيارات إنتاجها لأتوبيس "يوتنج" في نوفمبر2025 بنسبة مكون محلي 50%، ويستخدم في النقل الداخلي بالعاصمة الجديدة، حين يتم تصنيع أتوبيس من قبل شركة غبور بنسبة مكون محلي 60%، ويستخدم في النقل داخل العاصمة الجديدة.

وشملت المصانع المحلية، إعلان شركة النصر للسيارات عن تصنيع أتوبيس "نصر سكاي" في ديسمبر 2025 بطاقة 300 أتوبيس سنويًا، ومن المستهدف زيادتها، وبنسبة مكون محلي 63.5%، كما تُصنع الشركة أيضًا الميني باص "نصر ستار"، بطاقة تصميمية للمشروع 500 ميني باص سنويًا، وبنسبة مكون محلي يتجاوز الـ 70%.

وبشأن مشروعات الصناعات المغذية لصناعة المركبات، أوضحت الإنفوجرافات أنه تم توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات، بطاقة إنتاجية للمرحلة الأولى 3 ملايين إطار لسيارات الركوب، و600 ألف إطار للشاحنات والحافلات، إضافة إلى مصنع "المنصور" لتصنيع فلاتر المركبات بطاقة إنتاجية 10 ملايين فلتر سنويًا لمختلف أنواع المركبات.

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم
أسماء إبراهيم

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

