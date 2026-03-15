موسوعة جينيس.. المكسيك تحطم رقما قياسيا عالميا قبل كأس العالم

حطمت المكسيك الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لأكبر حصة تدريبية لكرة القدم في العالم يوم الأحد، حيث حضر حوالي 9500 شخص حصة استمرت 40 دقيقة في ساحة زوكالو بمدينة مكسيكو.

يأتي هذا الرقم القياسي قبل أشهر من استضافة المكسيك لكأس العالم 2026 إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، والتي تبدأ في 11 يونيو. وتفوقت حصة مكسيكو سيتي على الرقم القياسي السابق، الذي سُجل في سياتل عام 2025، بفارق 1038 شخصًا.

وقال ألفريدو أريستا، أحد حكام موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في ختام الحصة: "سجلنا 9500 شخص اليوم، ويسعدني أن أقول لكم إنكم الآن، رسميًا، رائعون، ألف مبروك".



"اليوم حطمنا هذا الرقم القياسي العالمي الرائع في موسوعة غينيس، حيث اجتمع أكثر من 9000 شخص وأثبتوا قدرتنا على تحقيق ما هو استثنائي وما هو مستحيل"، هكذا صرّحت عمدة مدينة مكسيكو، كلارا بروغادا، بعد تسلّمها الجائزة.

وأضافت: "بهذا الرقم القياسي، تُوجّه المدينة رسالةً إلى العالم مفادها: الرياضة، وكرة القدم تحديدًا، هي اللغة العالمية، لغة السلام التي لا تحتاج إلى ترجمة. تهانينا لمدينة مكسيكو، اليوم نُدشّن كأس العالم".



خلال الحصة التدريبية، تابع رجال ونساء من جميع الأعمار تعليمات المُدرّبين وبعض لاعبي كرة القدم المكسيكيين السابقين الذين قدّموا الحصة من على منصة.