رئيس النواب العراقي: ننتظر استكمال تشكيل الحكومة لتحديد موعد جلسة منح الثقة

أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم السبت، أن المجلس ينتظر استكمال تشكيل الحكومة الجديدة؛ لتحديد موعد جلسة منح الثقة لها.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي- في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن الحلبوسي التقى برئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، حيث بحثا مجمل الأوضاع في البلاد.

وجرى التأكيد على أهمية تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات، وإعداد برنامج حكومي يستجيب للأولويات الخدمية والاقتصادية.

وأشار الحلبوسي إلى أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة، مؤكدا أن مجلس النواب بانتظار استكمال الكابينة الوزارية؛ لتحديد موعد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.