60 مدربا في الدورة التخصصية لمدربي حراس المرمى المستوى الأول

اختتمت اليوم، المقابلات الشخصية، التي بدأت أمس لرسم ملامح مرحلة جديدة في تطوير حراس المرمى المصريين، حيث وضعت إدارة المدربين، حجر الأساس العلمي للدورة التخصصية "المستوى الأول".

وشهدت الفعاليات، إشراف الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وعصام الحضري، مدير إدارة تطوير مدربي حراس المرمى، في إجراء المقابلات لـ 70 مدرباً تقدموا للاشتراك.

وتم تصميم برنامج تدريبي مكثف يمتد لـ 80 ساعة، بواقع 40 ساعة شهرياً، خلال شهري مارس الحالي وأبريل المقبل، يهدف إلى نقل أحدث العلوم التدريبية، ونظريات التحليل الفني وأساليب التدريب العملي لضمان تخريج كوادر، قادرة على مواكبة الكرة العالمية.

وركزت المقابلات على دراسة الاحتياجات التدريبية للمتقدمين، وتقييم قدراتهم على مواجهة ضغوط المباريات، واتخاذ القرارات الحاسمة، كما شمل التقييم قياس مدى إدراك المدربين للمفاهيم الحديثة في عالم حراسة المرمى، وكيفية إكساب الخبرات اللازمة للحراس.

وبناءً على النتائج، فقد تقررت زيادة عدد المقبولين ليصبح 60 مدرباً، بدلاً من 50، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين لضمان جودة الاستيعاب، بحيث تتبادل المجموعتان الأدوار بين الملعب وقاعة المحاضرات بانتظام.

وتُقام الدورة تحت إشراف المنسق العام إيهاب الجندي، الذي أعد ملفاً تقييمياً شاملاً لكل متقدم، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج المكثف في 24 مارس الحالي لمدة خمسة أيام.

ويتضمن الجدول اليومي 8 ساعات تدريبية، مقسمة بالتساوي بين الجانبين العملي والنظري، ويشارك في إلقاء المحاضرات نخبة من المحاضرين المعتمدين بالاتحادين الأفريقي والآسيوي.