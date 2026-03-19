محافظ الأقصر يتفقد ساحة أبو الحجاج قبيل صلاة العيد للاطمئنان على جاهزيتها .. صور

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة تفقدية بساحة سيدي أبو الحجاج الأقصري، مساء اليوم الخميس ، وذلك قبل ساعات قليلة من أداء صلاة عيد الفطر المبارك، بهدف متابعة التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال المصلين.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على أعمال الفرش والإضاءة، وتنظيم حركة المرور في محيط الساحة، لضمان توفير الأجواء المناسبة لأداء الصلاة في سهولة ويسر ، كما تفقد مصلى النساء ١و٢.

وحرص محافظ الأقصر على الاستماع إلى المواطنين الذين تواجدوا بالمكان، مؤكداً اهتمامه بلقائهم، بما يعكس التفاعل الإيجابي بين الأجهزة التنفيذية وأهالي المحافظة.

رافق المحافظ في جولته التفقدية على الشرابي ، رئيس مدينة الأقصر.