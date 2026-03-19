الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظة الأقصر تعلن الفائزات في مسابقة الأم المثالية بوحدة تكافؤ الفرص لعام 2026

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
شمس يونس

 أعلن اللواء عبد الله عاشور، وكيل أول الوزارة سكرتير عام محافظة الأقصر ورئيس لجنة اختيار الأم المثالية ، عن الإنتهاء من اختيار أسماء الأمهات المثاليات من الموظفات العاملات بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن ضمن مسابقة وحدة تكافؤ الفرص.

حيث أسفرت المسابقة عن اختيار عدد (2) أم مثالية من ديوان عام المحافظة وكل مركز ومدينة، بإجمالي (16) أمًا، تمهيدًا لتكريمهن في حفل كبير يُقام الخميس المقبل.

ومن جانبها، أوضحت مرفت سيد، مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، أنه تم عرض خمس حالات من كل جهة (الديوان العام والمراكز والمدن)، مع تقديم عرض موجز لقصة كفاح كل حالة، حيث انتهت اللجنة إلى اختيار الأسماء التالية:

أولًا: ديوان عام المحافظة:
شادية أمين الضوي
نوبية محمد علي

ثانيًا: مجلس مدينة الأقصر:
عزة أحمد سعيد
نعمات مصطفى عبد الرحيم

ثالثًا: مجلس مدينة أرمنت:
فاطمة عبد الدايم محمد
سهرة محمود علي

رابعًا: مجلس مدينة القرنة:
هدى ثابت الدرديري
إنعام أمين علي

خامسًا: مجلس مدينة الطود:
سعدية أحمد النوبي
هناء منصور عبد اللطيف

سادسًا: مجلس مدينة الزينية:
سلوى سيد أحمد
فاطمة أبو زيد محمد

سابعًا: مجلس مدينة إسنا:
ميادة السيد عبد الفتاح
أميرة إسحاق

ثامنًا: مركز ومدينة البياضية:
إيمان مهدي جبريل
نادية عبده الضوي

وأكد سكرتير عام محافظة الأقصر أن حفل التكريم سيشهد فقرات فنية متنوعة بمشاركة عدد من مدارس الأقصر، احتفاءً بدور الأمهات المثاليات وتقديرًا لعطائهن وجهودهن في بناء المجتمع.

حفظ القرآن الكريم
