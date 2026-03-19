محافظ الأقصر يتفقد غرفة العمليات لمتابعة عيد الفطر والتعامل الفوري مع الطوارئ

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، غرفة العمليات المنعقدة بالإدارة العامة للأزمات والكوارث والشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، وذلك بدءًا من اليوم الخميس 19 مارس وحتى 23 مارس الجاري، تزامنًا مع انتهاء أيام عيد الفطر المبارك.

وتابع محافظ الأقصر عبر أجهزة *4G* اللاسلكية الخاصة بالشبكة الوطنية حالة الطقس بكافة المراكز والمدن، كما شاهد حالة إزالة تعدي مباشرة عبر شاشات الشبكة الوطنية فى مركز أرمنت ، ووجه كافة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الشخصية خلال أيام عيد الفطر المبارك بمنع كافة التعديات على الأراضي الزراعية واراضى أملاك الدولة، مع التنبيه على رؤساء القرى بضرورة مراعاة ذلك الأمر.

رافق محافظ الأقصر ، اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، ومحسن الشامى مدير الشبكة الوطنية، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ.

وتُعقد غرفة العمليات بعضوية ممثلين عن عدد من المديريات والجهات الخدمية، من بينها مديريات الشئون الصحية، والرعاية الصحية، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري، والطرق، والتربية والتعليم، والزراعة، والري والموارد المائية، والشباب والرياضة، إلى جانب شركات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز.

كما تضم الغرفة ممثلين عن إدارات الشئون الإدارية، ومركز المعلومات، وخدمة المواطنين، وأملاك الدولة، والشئون القانونية، والإعلام، والمتغيرات المكانية، والتخطيط العمراني، والتفتيش المالي والإداري، والشبكات والصيانة، والأمن، وشئون البيئة.

وتختص غرفة العمليات بتلقي البلاغات على مدار الساعة، مع التأكيد على سرعة الإبلاغ عن أي طارئ فور حدوثه لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان سرعة التعامل مع أي أحداث طارئة خلال فترة العيد ، وفى حالة الإبلاغ عن طارئ الاتصال برقم 114.