توزيع 1750 كيلو لحوم بقرى الاقصر والبياضية خلال شهر رمضان

تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، وبجهود مكثفة وزعت جمعية الاورمان 1750 كيلو من اللحوم بقرى الزناقطة والبياضية ونجع عبد العزيز والحبيل والعوامية وجزيرة العوامية والقضاء والمنشية والكرنك بمركزى الاقصر والبياضية، وذلك تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.



وقال السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، أن محافظة الأقصر تضرب دائماً أروع الأمثلة في التكافل الاجتماعي، فتوزيع اللحوم في شهر رمضان هذا العام يأتي كجزء من مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة، حيث تم اختيار الأسر بعناية فائقة عبر قواعد بيانات التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدفء لمستحقيه في أبعد قرى المحافظة.

وأشاد بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والإستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء .



من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا حيث تضمن توفير اللحوم طوال الشهر المبارك، مشيراً إلى أن الهدف ليس فقط تقديم المساعدات الغذائية، بل تكريس قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري.



وأضاف: "نعمل بجد لضمان كرامة المستفيدين أثناء عملية التوزيع، حيث يتم توصيل المساعدات إلى منازل الأسر في العديد من المناطق لتجنب التزاحم، وبما يليق بقدسية الشهر المعظم"

واوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الأقصر نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.