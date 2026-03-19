قناة مجانية مفتوحه لإذاعة مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا
طقس أيام العيد.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار وأتربة حتى هذا الموعد
بعد السقوط في جحيم رادس.. 4 إجراءات في الأهلي قبل إياب الترجي
الحقنا.. يارا السكري تشوق جمهورها لأحداث مسلسل علي كلاي"
إيران تستهدف وزارة الأمن الداخلي في القدس والقناة 13 بتل أبيب
نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي
قبل ما تشتريه في العيد.. علامات الفسيخ الفاسد
الإمارات تعلن تصديها لـ 7 صواريخ باليستية و15 مسيرة اليوم
زوج الأم المثالية البديلة بالغربية : راعت الله في أبنائي وكانت خير سند
بلومبرج: ارتفاع قياسي للنفط والوقود يثير المخاوف في الولايات المتحدة
خبير مروري: انتشار مكثف للأوناش والآليات المرورية على الطرق استعدادًا لعيد الفطر
الأم المثالية من المنوفية: تحملت مسئولية 3 أطفال دخلوا طب وصيدلة وهندسة
محافظات

توزيع 1750 كيلو لحوم بقرى الاقصر والبياضية خلال شهر رمضان

شمس يونس

تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، وبجهود مكثفة وزعت جمعية الاورمان  1750 كيلو من اللحوم بقرى الزناقطة والبياضية ونجع عبد العزيز والحبيل والعوامية وجزيرة العوامية والقضاء والمنشية والكرنك بمركزى الاقصر والبياضية، وذلك  تحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر.


وقال السيد جمعة فرج الله، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالأقصر، أن محافظة الأقصر تضرب دائماً أروع الأمثلة في التكافل الاجتماعي، فتوزيع اللحوم في شهر رمضان هذا العام يأتي كجزء من مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة، حيث تم اختيار الأسر بعناية فائقة عبر قواعد بيانات التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدفء لمستحقيه في أبعد قرى المحافظة.                              
وأشاد بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والإستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء .

 
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا حيث تضمن توفير اللحوم طوال الشهر المبارك، مشيراً إلى أن الهدف ليس فقط تقديم المساعدات الغذائية، بل تكريس قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع المصري.


وأضاف: "نعمل بجد لضمان كرامة المستفيدين أثناء عملية التوزيع، حيث يتم توصيل المساعدات إلى منازل الأسر في العديد من المناطق لتجنب التزاحم، وبما يليق بقدسية الشهر المعظم"
واوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الأقصر نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

محمد صلاح

بعد هدف وأسيست.. لماذا طلب صلاح التبديل والذهاب إلى غرفة الملابس؟

الطماطم

مجنونه ياقوطة.. الطماطم تصل لأعلى سعر فمتى تنخفض بالأسواق؟

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026 لـ 11.5 مليون مواطن

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر 2026 يولد بعد قليل.. الجمعة أول أيام العيد فلكيًا في مصر

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

محمد صلاح

سلوت يشيد بتألق محمد صلاح بعد رباعية ليفربول أمام جالطة سراي

منتخب مصر لليد

يد مصر تصطدم بالماكينات الألمانية وديًا اليوم

وزير الشباب والرياضة

الشباب والرياضة تستعد لاستقبال عيد الفطر بمنشآتها مع عدم الإخلال بالاجراءات التقشفية

محمد صلاح

ناقد رياضي: رقم تاريخي جديد يُكتب باسم الملك محمد صلاح

بالصور

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد