بلاغ رسمي من أحمد موسى ضد الإخوان بسبب التحريض عليه بعد صدور كتاب أسرار

أعلن الإعلامي أحمد موسى تقدمه ببلاغ رسمي على الهواء لللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والنائب العام، مطالبًا بالتحقيق في تحريض جماعة الإخوان ضده بعد صدور كتابه الأخير «أسرار».

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي” عبر قناة صدى البلد أن الكتاب كشف معلومات دقيقة وواضحة لا يمكن لأحد إنكارها، مشيرًا إلى وجود محاولات اغتيال متعددة تعرض لها، مؤكدًا أن الجماعة لم تتوقف عن التحريض ضده منذ صدور الكتاب.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي لحماية نفسه ومواجهة التحريض بشكل قانوني ورسمي.

وفاة السيدة خديجة

وتقدّم الإعلامي أحمد موسى بخالص التعازي للنائب محمد أبو العينين، في وفاة شقيقته خديجة، مؤكدًا أن الجنازة والعزاء سيكونان غدًا بعد صلاة الظهر مباشرة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وأضاف موسى أن الفقيدة السيدة خديجة كانت مؤسسة مدارس «أم المؤمنين» وعُرفت بعطائها المستمر الذي لم يتوقف حتى اليوم الأخير من حياتها، مشيرًا إلى أن مراسم الجنازة والعزاء ستُقام عقب صلاة الظهر.