أخبار التوك شو| أحمد موسى : اللي هيدخل مصر من غزة المصابين والمرضى .. شعبة المحمول: لا مبرر لرفع الأسعار والرقابة غائبة

إخطار التجار رسميًا | شعبة المحمول : لا مبرر لرفع الأسعار .. والرقابة غائبة

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أنه لا يوجد أي مبرر حقيقي لقيام ثلاث شركات برفع أسعار أجهزة المحمول خلال الفترة الحالية.

نتيجة برنامج دولة التلاوة | متسابق يغادر .. وستة إلى المرحلة النهائية "فيديو"

انتهت حلقة نصف النهائي من برنامج دولة التلاوة وإعلان الفائزين من المتسابقين والمتأهلين إلى المرحلة النهائية.

هشام طلعت مصطفى : أسعار العقارات لن تتراجع

أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أن الحديث عن تراجع أسعار العقارات لا يستند إلى واقع فعلي داخل السوق، في ظل استمرار ارتفاع عناصر التكلفة وزيادة الطلب على المشروعات السكنية.

بعد إعادة فتح معبر رفح | أحمد موسى : اللي هيدخل مصر من غزة المصابين والمرضى بس

كشف الإعلامي أحمد موسى، شروط مصر لدخول الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية بعد فتح معبر رفح من الجانبين، قائلًا: «إحنا عارفين الألاعيب بتاعتهم، إحنا لو هيدخل 100 فلسطيني قادمين من غزة، سوف يخرج مثلهم من مصر إلى القطاع».

محامي ضحايا مدرسة الإسكندرية للغات: الجنح مع الظرف المشدد حدها الأدنى سنة حبس

علّق المحامي طارق العوضي، دفاع ضحايا مدرسة الإسكندرية للغات، على بيان النيابة العامة الذي صدر مساء اليوم بشأن إحالة 31 متهمًا إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح المختصة، في واقعتَي تعريض أطفال مدرستي "سيدز للغات" و"الإسكندرية الدولية للغات" للخطر، قائلًا: "غدًا جلسة الحكم على المتهم الجنايني خميس، المتهم بهتك عرض أطفال المدرسة، والنيابة العامة تعاملت مع هؤلاء الضحايا وفق أعمارهم، حيث أنهم في مرحلة كي جي 1".

أحمد موسى مهنئا السيد البدوي برئاسة حزب الوفد : شهدنا معركة انتخابية تنافسية ديمقراطية

هنأ الإعلامي أحمد موسى، السيد البدوي بمناسبة فوزه في انتخابات حزب الوفد، قائلا:" مبروك للسيد البدوي ومبروك للجمعية العمومية ".

مشروعات تنموية ضخمة الصعيد.. تعليق قوي من أحمد موسى على جولة رئيس الوزراء بالمنيا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية، كان يدرك أوضاع المحافظات واحتياجاتها بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الصناعات والمصانع والفرص كانت تتركز سابقًا في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وهو ما دفع كثيرًا من الشباب للسفر إلى العاصمة بحثًا عن العمل بعد انتهاء الدراسة.

هند صبري: أنا مدمنة تيك توك .. بقعد عليه 7 ساعات يوميا

اعترفت الفنانة هند صبري بمرورها بفترة صعبة من إدمان تطبيق تيك توك، حيث كانت تقضي عليه ما يقرب من 7 ساعات يوميا، إلا أنها استطاعت التعافي من هذا الأمر في الفترة الأخيرة، وبناء على هذه التجربة الشخصية وما شعرت به من مخاطر، اتخذت قرارا حاسما بمنع بناتها من استخدام التطبيق والسوشيال ميديا بشكل عام، معبرة عن خوفها من تأثير الإنترنت السلبي عليهن، ورغبتها في حمايتهن من الفخ الذي وقعت فيه.