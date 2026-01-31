قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر
أحمد موسى عن تسليم مدبولي عقود شقق لأهالينا بالمنيا: كانوا عايشين في بلوكات والخدمات مشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شعبة المحمول تكشف عن حقيقة موقفها من ضريبة الموبايل للمصريين بالخارج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن التصريحات المنسوبة إلى حمد النبراوي بشأن ضريبة الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج تثير حالة من البلبلة داخل السوق، ولا تعكس الواقع الحقيقي للقطاع ولا تمثل موقف شعبة المحمول الرسمي.
وأكد رمضان فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن ما يتم تداوله على لسان النبراوي يفتقر إلى الدقة، ويتضمن مغالطات في توصيف موقف الشعبة وطبيعة التعامل مع هذا الملف، مشددًا على أن هذه التصريحات لا تستند إلى بيانات أو قرارات صادرة عن الجهات المختصة داخل الغرفة التجارية.

وأوضح أن النبراوي ليس عضوًا في هيئة مكتب الشعبة، وبالتالي فإن ما يصدر عنه يُعد آراءً شخصية يتحمل مسؤوليتها كاملة، ولا تمت بصلة إلى الرؤية التي تتبناها الشعبة في إدارة شؤون قطاع الاتصالات والمحمول.
وحذر رمضان من أن نشر تصريحات غير دقيقة قد يؤدي إلى سوء فهم لدى الرأي العام، ويخلق توترًا غير مبرر بين التجار والمصريين بالخارج، فضلًا عن الإضرار بالعلاقات المؤسسية مع الجهات الحكومية.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب خطابًا مسئولًا قائمًا على معلومات موثقة ومواقف رسمية واضحة، بعيدًا عن الاجتهادات الفردية التي تفتقر إلى التنسيق وتعكس صورة غير حقيقية عن القطاع

المحمول ضريبة الهواتف العاملين بالخارج شعبة المحمول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صاحب واقعة التشهير

من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور

ترشيحاتنا

كسوف الشمس

حلقة النار في قلب الجليد.. كسوف شمسي نادر يشاهده 16 شخصا فقط

سكن لكل المصريين

بدء إرسال رسائل نصية .. من لهم أولوية الحصول على شقق سكن لكل المصريين؟

السمكة الغامضة

حفلة موسيقية في أعماق البحر.. علماء يفكون لغز السمكة الغامضة| إيه الحكاية

بالصور

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

طعام غير متوقع يحمى المخ والقلب من السكتة وأمراض شهيرة

القلب
القلب
القلب

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر 5 سيارات مستعملة
أشهر 5 سيارات مستعملة
أشهر 5 سيارات مستعملة

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد