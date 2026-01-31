شعبة المحمول تكشف عن حقيقة موقفها من ضريبة الموبايل للمصريين بالخارج

قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن التصريحات المنسوبة إلى حمد النبراوي بشأن ضريبة الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج تثير حالة من البلبلة داخل السوق، ولا تعكس الواقع الحقيقي للقطاع ولا تمثل موقف شعبة المحمول الرسمي.

وأكد رمضان فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن ما يتم تداوله على لسان النبراوي يفتقر إلى الدقة، ويتضمن مغالطات في توصيف موقف الشعبة وطبيعة التعامل مع هذا الملف، مشددًا على أن هذه التصريحات لا تستند إلى بيانات أو قرارات صادرة عن الجهات المختصة داخل الغرفة التجارية.

وأوضح أن النبراوي ليس عضوًا في هيئة مكتب الشعبة، وبالتالي فإن ما يصدر عنه يُعد آراءً شخصية يتحمل مسؤوليتها كاملة، ولا تمت بصلة إلى الرؤية التي تتبناها الشعبة في إدارة شؤون قطاع الاتصالات والمحمول.

وحذر رمضان من أن نشر تصريحات غير دقيقة قد يؤدي إلى سوء فهم لدى الرأي العام، ويخلق توترًا غير مبرر بين التجار والمصريين بالخارج، فضلًا عن الإضرار بالعلاقات المؤسسية مع الجهات الحكومية.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب خطابًا مسئولًا قائمًا على معلومات موثقة ومواقف رسمية واضحة، بعيدًا عن الاجتهادات الفردية التي تفتقر إلى التنسيق وتعكس صورة غير حقيقية عن القطاع