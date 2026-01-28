قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
اقتصاد

11.6 مليون مشترك بالانترنت الثابت و84,2 مليون اشتراك بالمحمول

آية الجارحي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم "الأربعاء"، النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عام 2024.

وكان من أهم مؤشرات النشرة مـا يلي:

خدمات الانترنت والهاتف المحمول

 - بلغ عدد مشتركي انترنت النطاق العريض الثابت (FBB (11,6 مليون مشترك فـــي ديسمبر 2024.

-بلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت الهاتف المحمول (صوت وبيانات) 84,2 مليون اشتراك في ديسمبر 2024.

 - بلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمـة انترنت المحمول لغير الأجهزة الهاتفية (بيانـات فقط) 3,2 مليون اشتراك في ديسمبر 2024.

 - بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 113,2 مليـون خط في ديسمبر 2024.

  احصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية

- بلـغ عدد السنترالات التليفونية 1640 سنترال عام 2024 بحمولة بلغت 21,4 مليون خط بينما بلغ عدد الخطوط العاملة منها 12.9 مليون خط كما بلغ عدد خطوط الشبكة الأرضية 28,0 مليون خط.

الاتصالات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خطوط الهاتف المحمول

