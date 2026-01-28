11.6 مليون مشترك بالانترنت الثابت و84,2 مليون اشتراك بالمحمول

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم "الأربعاء"، النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عام 2024.

وكان من أهم مؤشرات النشرة مـا يلي:

خدمات الانترنت والهاتف المحمول

- بلغ عدد مشتركي انترنت النطاق العريض الثابت (FBB (11,6 مليون مشترك فـــي ديسمبر 2024.

-بلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمة انترنت الهاتف المحمول (صوت وبيانات) 84,2 مليون اشتراك في ديسمبر 2024.

- بلغ عدد الاشتراكات النشطة لخدمـة انترنت المحمول لغير الأجهزة الهاتفية (بيانـات فقط) 3,2 مليون اشتراك في ديسمبر 2024.

- بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 113,2 مليـون خط في ديسمبر 2024.

احصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية

- بلـغ عدد السنترالات التليفونية 1640 سنترال عام 2024 بحمولة بلغت 21,4 مليون خط بينما بلغ عدد الخطوط العاملة منها 12.9 مليون خط كما بلغ عدد خطوط الشبكة الأرضية 28,0 مليون خط.