مفيدة شيحة تكشف تفاصيل أزمة سوسن بدر الصحية

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل جديدة بشأن خضوع الفنانة سوسن بدر لعملية جراحية عاجلة، بعد تعرضها لكسر في المفصل إثر سقوطها أثناء توجهها لتصوير أولى مشاهدها في مسلسل جديد.

نجمتنا الجميلة ألف سلامة وبنتمنالك الصحة

قالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، إن : «سوسن بدر نجمتنا الجميلة ألف سلامة وبنتمنالك الصحة، هو ألم صعب بس ربنا لما بيحب حد بيختبره، وأحنا بنطمن جمهورها أنها عملت العملية وكويسة، لكن الألم لسا معاها لكنها بإذن الله هتتحسن وتطمنكم عليها بنفسها».

واضافت مفيدة شيحة، أن :"خروج سوسن من المستشفى مرهون باستقرار حالتها وهتفضل فترة ما تتحركش، لحد ما الدنيا تستقر".