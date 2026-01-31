قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر
أحمد موسى عن تسليم مدبولي عقود شقق لأهالينا بالمنيا: كانوا عايشين في بلوكات والخدمات مشتركة
ختام ثالث بطولات سلسلة جولف مصر.. والويلزي ديفيدسون يخطف لقب مراسي

أحمد عبد القوى

اختُتمت مساء اليوم منافسات بطولة مراسي 2 ضمن سلسلة جولف مصر 2026، التي أُقيمت في منتجع ادريس مراسي للجولف بمدينة العلمين، وسط مشاركة قوية من نخبة لاعبي الجولف المحترفين والهواة من مختلف الجنسيات، وذلك ضمن جولة MENA Tour. 

وشهدت البطولة تنافساً كبيراً حتى اللحظات الأخيرة، عكس المستوى المتطور الذي باتت تقدمه بطولات الجولف المقامة في مصر  ￼. وتُوّج الويلزي جاك ديفيدسون بلقب البطولة بعد مواجهة مثيرة في جولة فاصلة أمام الإسباني خوان سلامة، ليقتنص أول ألقابه في جولة مينا تور للجولف.

وعبّر ديفيدسون عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكداً أن البطولة شكّلت محطة فارقة في مسيرته بعد فترة صعبة، مشيداً بالدور المهم الذي تلعبه عودة جولة MENA Golf Tour في إتاحة الفرصة للاعبين للتنافس على أعلى المستويات وفي ملاعب مميزة.

وواصل المصري آدم الشامي تألقه في سلسلة بطولات مينا تور بحصد جائزة أفضل لاعب هاوٍ وأفضل لاعب مصري للأسبوع الثاني على التوالي، في إنجاز يعكس تطور مستوى لاعبي الجولف المصريين .

وتستكمل سلسلة مينا تور منافساتها ببطولة مدينتي للجولف في القاهرة من 3 الى 5 فبراير المقبل ، في ختام سلسلة البطولات المقامة في مصر.

