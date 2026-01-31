ختام ثالث بطولات سلسلة جولف مصر.. والويلزي ديفيدسون يخطف لقب مراسي

اختُتمت مساء اليوم منافسات بطولة مراسي 2 ضمن سلسلة جولف مصر 2026، التي أُقيمت في منتجع ادريس مراسي للجولف بمدينة العلمين، وسط مشاركة قوية من نخبة لاعبي الجولف المحترفين والهواة من مختلف الجنسيات، وذلك ضمن جولة MENA Tour.

وشهدت البطولة تنافساً كبيراً حتى اللحظات الأخيرة، عكس المستوى المتطور الذي باتت تقدمه بطولات الجولف المقامة في مصر ￼. وتُوّج الويلزي جاك ديفيدسون بلقب البطولة بعد مواجهة مثيرة في جولة فاصلة أمام الإسباني خوان سلامة، ليقتنص أول ألقابه في جولة مينا تور للجولف.

وعبّر ديفيدسون عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، مؤكداً أن البطولة شكّلت محطة فارقة في مسيرته بعد فترة صعبة، مشيداً بالدور المهم الذي تلعبه عودة جولة MENA Golf Tour في إتاحة الفرصة للاعبين للتنافس على أعلى المستويات وفي ملاعب مميزة.

وواصل المصري آدم الشامي تألقه في سلسلة بطولات مينا تور بحصد جائزة أفضل لاعب هاوٍ وأفضل لاعب مصري للأسبوع الثاني على التوالي، في إنجاز يعكس تطور مستوى لاعبي الجولف المصريين .

وتستكمل سلسلة مينا تور منافساتها ببطولة مدينتي للجولف في القاهرة من 3 الى 5 فبراير المقبل ، في ختام سلسلة البطولات المقامة في مصر.