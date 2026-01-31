مستأنف الإسكندرية تصدر قرارًا جديدًا بقضية يوسف لاعب الكاراتيه

قررت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر بالإسكندرية إحالة أوراق رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه إلى اللجنة العليا بالقاهرة، لاتهامهما بالتسبب بالخطأ في وفاة لاعب الكاراتيه يوسف.



وكانت محكمة جنح سيدي جابر قد قضت بحبس ثلاثة مسؤولين بالاتحاد ثلاث سنوات لكل منهم مع وقف التنفيذ مؤقتا، وتغريمهم 10 آلاف جنيه، وإلزامهم بتعويض مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه للمدعي بالحق المدني.

وأدانت المحكمة رئيس اللجنة الطبية ورئيس لجنة المسابقات ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، بسبب الإهمال ومخالفة القوانين المنظمة للأنشطة الرياضية.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة حدثت خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 سنة في فبراير 2025، نتيجة عدم توفير طاقم طبي مؤهل وعدم تقديم إسعافات عاجلة بعد سقوط اللاعب.



وتبين أن الطبيبين المتواجدين كانا تحت التدريب دون تراخيص، مع تقاعس إدارة البطولة عن التدخل، إضافة إلى عدم توفير جهاز الصدمات القلبية والتعاقد مع شركة إسعاف غير مرخصة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بتهمة التسبب في الوفاة عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال.