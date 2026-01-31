نتيجة برنامج دولة التلاوة | متسابق يغادر .. وستة إلى المرحلة النهائية "فيديو"

انتهت منذ قليل، حلقة نصف النهائي من برنامج دولة التلاوة وإعلان الفائزين من المتسابقين والمتأهلين إلى المرحلة النهائية.

وصوتت لجنة التحكيم على المتسابقين السبعة في برنامج دولة التلاوة وجاءت النتيجة النهائية لمرحلة نصف النهائي ببرنامج دولة التلاوة، كالآتي:

محمد أحمد حسن القلاجي: 275

محمد أحمد حسن عبد الحليم: 274

محمود السيد عبدالله: 271

محمود كمال الدين: 273

محمد محمد كامل: 275

أشرف سيف: 274

أحمد محمد علي: 273

وبناءا على هذه النتيجة فقد غادر المتسابق محمود السيد عبدالله، الذي حصل على أقل نسبة تصويت وهي 271 درجة.

وفي نهاية الحلقة هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المتسابقين على الأداء المبهر والمشرف والروح الجميلة بينهم، منوها أن هناك مسار آخر وهو عمل مجلس أو أمسية أو سهرة قرآنية بصورة مستمرة وسيكون المتسابق محمود السيد عبدالله، ضيف الشرف الدائم لهذه الأمسية.