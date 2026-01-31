حسن عبد النبي لمتسابق: أتحفنا بحنجرته الذهبية وغلط وصحح لنفسه

بدأت الحلقة الثانية والأخيرة من مرحلة نصف النهائي ببرنامج دولة التلاوة، والتي تضم 3 أصوات من أقوى الأصوات وفي نهاية الحلقة سنعرف من سيصل إلى المرحلة النهائية من المتسابقين السبعة خلال حلقة أمس وحلقة اليوم.

وقرأ المتسابق أحمد علي، آيات قرآنية مجودة من سورة "الأعلى" وتفاعلت معه لجنة التحكيم أثناء التلاوة في إشارة إلى إعجابهم بقراءته وصوته الجميل.

وعلق الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على القراءة قائلا: الشيخ أحمد نموذج مشرف وحنجرة ذهبية وتلاوته حسنة وما زلت متشوق لأستمع إلى منافسة بينه وبين الشيخ طه النعماني، وبالفعل دخل الشيخ أحمد علي في منافسة للقراءة بينه وبين القارئ الشيخ طه النعماني.

وقال الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف: الشيخ أحمد أتحفنا بحنجرته الذهبية، وليا تعليق إنه طول في ألف "إطعام" وصحح لنفسه على طول.