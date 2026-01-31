ملخص حلقة أمس في دولة التلاوة.. إشادة بالمتسابقين الأربعة وتكريم غلوش.. فيديو

ملخص حلقة أمس في برنامج دولة التلاوة

أداء متفوق لـ محمود كمال الدين يضعه بمصاف كبار القراء

دولة التلاوة لـ محمود السيد: موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم

دولة التلاوة لـ محمد أحمد حسن : انطلق وجلجل .. أنت امتداد لأحفاد مدرسة التلاوة

لجنة تحكيم التلاوة لمحمد القلاجي : موهبة نفيسة .. قلب النبي يفرح بما يسمعه

برنامج دولة التلاوة هو برنامج مسابقات تلفزيوني مصري ضخم أطلق في نوفمبر 2025 بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن.

ويواصل برنامج دولة التلاوة عرض حلقاته تباعا للوصول إلى المرحلة الأخيرة وإعلان الفائزان في البرنامج، حيث عرضت أمس الجمعة حلقة مميزة وفريدة وقوية بين المتسابقين.

ففي بداية حلقة أمس الجمعة من برنامج دولة التلاوة، كرمت الحلقة الشيخ راغب مصطفى غلوش، أحد أبرز أساتذة التلاوة في مصر والعالم، من خلال تقرير صوتي قدمته الإعلامية إسعاد يونس.

إشادة بأداء محمود كمال الدين

وأشادت لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة، المذاع على قناة الحياة، بالأداء المتميز الذي قدمه المتسابق محمود كمال الدين، معتبرين أن صوته يمتلك موهبة فذة تجعل منه ضمن صفوف كبار القراء.

جاءت هذه الإشادة بعد تلاوته المؤثرة لمجموعات من السور القرآنية، حيث أكد الخبراء أن أسلوبه في القراءة يتسم بالاتقان والعمق الروحي.

وأبدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فخره الشديد بالمتسابق محمود كمال واصفًا إياه بأنه "عزيز على قلبه"، مشيدًا بما قدمه في مواجهة القارئ الإذاعي الشيخ طه النعماني.

وأكد الوزير على أهمية التجرد أثناء القراءة، مع استشعار المتسابق أنه يناجي ربه وحده، مما يمنح صوته حرية الوصول إلى أقصى درجات الجلال.

من جانبه، أكد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، أن محمود كمال قدم "أجمل التلاوات" في المسابقة حتى الآن، مشيدًا بتقنياته في مقام النهوند ومقام الهزام، مع استعراض جملة "رفعاتية" نسبة للشيخ محمد رفعت.

وأضاف أن صوته أصبح أكثر لمعانًا وتألقًا بعد اجتيازه تحديات الطبقات الصوتية الصعبة.

وصف الشيخ طه النعماني أداء محمود بأنه "جميل وفوق الجمال"، مؤكدًا أن صوته "مطاوع" ومنضبط تمامًا في أحكام التجويد.

كما أشار الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، إلى أن تلاوته اتسمت بالإتقان والشدة، وخالية من أي أخطاء فنية، متوقعًا له مستقبلاً باهرًا في تسجيل المصحف المرتل بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم

وأبدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فخره الكبير بمستوى المتسابق محمود السيد عبد الله، خلال مشاركته في برنامج "دولة التلاوة" على قناة الحياة، مؤكدًا أن أداءه المتميز يعكس عمق الموهبة المصرية في تلاوة القرآن الكريم.

وأوضح الأزهري أنه يتابع موهبة “محمود” منذ سنوات، وشاهده يتألق في محافل دولية، مشيرًا إلى أن مشاركته الحالية تضيف مزيدًا من الفخر لسجل إنجازاته، وتبرز أصالة وإبداع القراء المصريين.

من جهته، أشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، بقدرة المتسابق على التنقل بين المقامات الموسيقية بسلاسة، واصفًا صوته بأنه "ذو مقام خاص".

وكشف عبد الوهاب أنه عمد إلى تحدي محمود بمقام الهزام من عائلة السيكا؛ لإظهار مناطق جمالية في صوته لم يسبق له استخدامها، وهو التحدي الذي تجاوزه المتسابق ببراعة، وأذهل لجنة التحكيم.

فيما أشار الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، إلى التطور الملحوظ في أداء محمود السيد، مؤكدًا أن "اللاحق أفضل من السابق".

وبينما أشاد بقوة صوته وإتقانه؛ قدم ملاحظة فنية دقيقة حول “ضبط المد المنفصل”؛ لضمان أعلى درجات الإتقان، مؤكدًا أن محمود ينتظره مستقبل باهر في تسجيل المصحف المرتل بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

امتداد لأحفاد مدرسة التلاوة

وقال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مخاطبًا المتسابق محمد أحمد حسن:"أحييك وأدعمك وأشجعك، وأنتظر منك تلاوة مبدعة انطلق وجلجل وتسلطن"، مؤكدًا أهمية تلاوة القرآن العظيم في شهر شعبان وتطهير القلوب من الشحناء والقطيعة.

وأضاف الأزهري تحية إجلال للقارئ الراحل راغب مصطفى غلوش، من أعلام التلاوة المصرية، الذي كان له شرف الاجتماع به قبل 16 سنة.

وأشاد خبير الأصوات الدكتور طه عبد الوهاب بقدرة محمد أحمد حسن على التنقل بين مقامات النهوند والصبا والحجاز وصولًا إلى مقام الهزام، مؤكدًا أن هذه الأصوات تمثل امتدادًا جديرًا لأحفاد مدرسة التلاوة المصرية العريقة.

سعيد بك يا شيخ محمد

وعلق الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، على تلاوة المتسابق محمد القلاجي خلال الحلقة الـ23 من برنامج دولة التلاوة، قائلاً:"تلاوة رائعة وموهبة من ربنا عزيزة ونفيسة أنا فخور وسعيد بك يا شيخ محمد وإن شاء الله موفق دائمًا".

وأكد الأزهرى على أهمية التعبير عن الإبداع في التلاوة دون خوف أو تردد، مشجعًا المتسابقين على الاستعراض بحنجرتهم.

واستحضر الداعية مصطفي حسني اللحظة التي نزل فيها الوحي على سيدنا النبي محمد بقوله: "اقرأ".

وأضاف مصطفي:"شعرت بأن قلب النبي فرح بما يسمعه من أمته، وأن الأطفال والمواهب الجديدة تغنوا بالسورة الكريمة التي نزلت أولاً على قلبه، فكانت تلاوتهم امتاعًا للجميع وفرحة للقلوب".

حلقة استثنائية لأطفال دولة التلاوة

أعلنت وزارة الأوقاف، ممثلةً في الدكتور أسامة الأزهري، خلال حلقة أمس "الجمعة"، عن مفاجأة جميلة لأطفال دولة التلاوة الذين خرجوا من المسابقة، وهى إقامة حلقة استثنائية خاصة تضم جميع الأطفال المتسابقين في برنامج "دولة التلاوة"، لاختيار أفضل الأصوات من بين المشاركين في المراحل السابقة.

وقال وزير الأوقاف خلال حديثه في البرنامج أمس “الجمعة” : "إن تفاعل الجمهور مع أطفال دولة التلاوة كان كبيرًا جدًا، ونزولًا على إرادة الجمهور وإكرامًا للطفولة والمواهب الصاعدة، قررنا تخصيص حلقة كاملة للمواهب الشابة، لإتاحةً لهم الفرصة للتألق وبروز النجوم المستقبليين في سماء الوطن ودولة التلاوة".

ولفت إلى أنه "منحاز للطفولة انحيازًا مطلقًا، وسيدعم هؤلاء الأطفال حتى يرى منهم في المستقبل القريب النجوم العظام في مجال التلاوة. فالأصوات الشابة مثل النبتة الذهبية التي يجب رعايتها وتشجيعها".

لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة

وتضم لجنة تحكيمه نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، في مقدمتهم الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، الدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، بجانب الداعية الإسلامي مصطفى حسني والقارئ الشيخ طه النعماني، كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين، على رأسهم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية، بجانب الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والقارئ الشيخ أحمد نعينع، والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

ويذاع برنامج دولة التلاوة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات: الناس، والحياة، وCBC، ومصر للقرآن الكريم، إلى جانب عرضه على منصّات وزارة الأوقاف المصرية ومنصّة Watch It.

الجوائز والتكريمات

يبلغ إجمالي جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائز بالمركز الأول في كل فرع (الترتيل والتجويد) على:

مليون جنيه لكل فرع

تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوته

إذاعة المصحف على قناة مصر قرآن كريم

شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان

ويقدم البرنامج المذيعة آية عبدالرحمن، ويُعد خطوة رائدة لدعم المواهب القرآنية، وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.