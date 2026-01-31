دولة التلاوة.. أداء متفوق لـ محمود كمال الدين يضعه بمصاف كبار القراء

أشادت لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة، المذاع على قناة الحياة، بالأداء المتميز الذي قدمه المتسابق محمود كمال الدين، معتبرين أن صوته يمتلك موهبة فذة تجعل منه ضمن صفوف كبار القراء.

جاءت هذه الإشادة بعد تلاوته المؤثرة لمجموعات من السور القرآنية، حيث أكد الخبراء أن أسلوبه في القراءة يتسم بالاتقان والعمق الروحي.

وأبدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فخره الشديد بالمتسابق محمود كمال واصفًا إياه بأنه "عزيز على قلبه"، مشيدًا بما قدمه في مواجهة القارئ الإذاعي الشيخ طه النعماني.

وأكد الوزير على أهمية التجرد أثناء القراءة، مع استشعار المتسابق أنه يناجي ربه وحده، مما يمنح صوته حرية الوصول إلى أقصى درجات الجلال.

تألق في المقامات: مهارة صوتية عاليةآراء الخبراء

من جانبه، أكد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، أن محمود كمال قدم "أجمل التلاوات" في المسابقة حتى الآن، مشيدًا بتقنياته في مقام النهوند ومقام الهزام، مع استعراض جملة "رفعاتية" نسبة للشيخ محمد رفعت.

وأضاف أن صوته أصبح أكثر لمعانًا وتألقًا بعد اجتيازه تحديات الطبقات الصوتية الصعبة.

وصف الشيخ طه النعماني أداء محمود بأنه "جميل وفوق الجمال"، مؤكدًا أن صوته "مطاوع" ومنضبط تمامًا في أحكام التجويد.

كما أشار الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، إلى أن تلاوته اتسمت بالإتقان والشدة، وخالية من أي أخطاء فنية، متوقعًا له مستقبلاً باهرًا في تسجيل المصحف المرتل بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

تفاصيل البرنامج

يهدف برنامج دولة التلاوة إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويذاع على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

شارك في اختبارات البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من جميع محافظات مصر، وخضعوا لمراحل تصفية متعددة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم متخصصة: دمج بين الخبرة الدينية والفنيةأعضاء اللجنة

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية، وهم:

الشيخ حسن عبد النبي: وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب: خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف، بينهم:

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

مجموعة من القراء المصريين والعالميين مثل محمد أيوب عاصف وعمر القزابري

الجوائز والتكريمات

يبلغ إجمالي جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائز بالمركز الأول في كل فرع (الترتيل والتجويد) على:

مليون جنيه لكل فرع

تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوته

إذاعة المصحف على قناة مصر قرآن كريم

شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان

رسالة البرنامج ودوره الريادي

يقدم البرنامج المذيعة آية عبدالرحمن، ويُعد خطوة رائدة لدعم المواهب القرآنية، وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.