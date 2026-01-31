قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية وإنقاذ المنشآت جنوب بورسعيد
صراعات داخلية.. شوبير: اتهام وليد صلاح الدين بتسريب أسرار الأهلي غير منطقي
باقي 14 يوم.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
أقل سعر دولار اليوم 31-1-2026
جوجل تمد عمر تحديثات Pixel Tablet لعامين إضافيين!
أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 في السوق السعودي
ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو
شوبير : تجاهل إعلامي متعمد ضد أحمد الجارحي داخل الأهلي
الأهلي يعود للقاهرة مباشرة بعد مواجهة يانج أفريكانز
حلمي طولان: تجربة جون إدوارد مع الزمالك لم تحقق النجاح المطلوب
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية
إبراهيم عبدالجواد: سوء سلوك إمام عاشور سيؤدي لفشله فى الملاعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دولة التلاوة.. أداء متفوق لـ محمود كمال الدين يضعه بمصاف كبار القراء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أشادت لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة، المذاع على قناة الحياة، بالأداء المتميز الذي قدمه المتسابق محمود كمال الدين، معتبرين أن صوته يمتلك موهبة فذة تجعل منه ضمن صفوف كبار القراء.

 جاءت هذه الإشادة بعد تلاوته المؤثرة لمجموعات من السور القرآنية، حيث أكد الخبراء أن أسلوبه في القراءة يتسم بالاتقان والعمق الروحي.

وأبدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فخره الشديد بالمتسابق محمود كمال واصفًا إياه بأنه "عزيز على قلبه"، مشيدًا بما قدمه في مواجهة القارئ الإذاعي الشيخ طه النعماني.

 وأكد الوزير على أهمية التجرد أثناء القراءة، مع استشعار المتسابق أنه يناجي ربه وحده، مما يمنح صوته حرية الوصول إلى أقصى درجات الجلال.

تألق في المقامات: مهارة صوتية عاليةآراء الخبراء

من جانبه، أكد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، أن محمود كمال قدم "أجمل التلاوات" في المسابقة حتى الآن، مشيدًا بتقنياته في مقام النهوند ومقام الهزام، مع استعراض جملة "رفعاتية" نسبة للشيخ محمد رفعت. 

وأضاف أن صوته أصبح أكثر لمعانًا وتألقًا بعد اجتيازه تحديات الطبقات الصوتية الصعبة.

وصف الشيخ طه النعماني أداء محمود بأنه "جميل وفوق الجمال"، مؤكدًا أن صوته "مطاوع" ومنضبط تمامًا في أحكام التجويد.

 كما أشار الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، إلى أن تلاوته اتسمت بالإتقان والشدة، وخالية من أي أخطاء فنية، متوقعًا له مستقبلاً باهرًا في تسجيل المصحف المرتل بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

تفاصيل البرنامج

يهدف برنامج دولة التلاوة إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويذاع على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

شارك في اختبارات البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من جميع محافظات مصر، وخضعوا لمراحل تصفية متعددة انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم متخصصة: دمج بين الخبرة الدينية والفنيةأعضاء اللجنة

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية، وهم:

الشيخ حسن عبد النبي: وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب: خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف، بينهم:

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر

مجموعة من القراء المصريين والعالميين مثل محمد أيوب عاصف وعمر القزابري

الجوائز والتكريمات

يبلغ إجمالي جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائز بالمركز الأول في كل فرع (الترتيل والتجويد) على:

مليون جنيه لكل فرع

تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوته

إذاعة المصحف على قناة مصر قرآن كريم

شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان

رسالة البرنامج ودوره الريادي

يقدم البرنامج المذيعة آية عبدالرحمن، ويُعد خطوة رائدة لدعم المواهب القرآنية، وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.

دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة عرض برنامج دولة التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

ترشيحاتنا

كتاب «القول الطيب» 4

مجلس حكماء المسلمين يطرح «القول الطيب» 4 للإمام الأكبر في معرض القاهرة

ندوة جناح الأزهر بمعرض الكتاب

جناح الأزهر يعقد ندوة عن تحديات العالم الرقمي غدا.. ويكرم أطفال "بلغت السابعة"

الدكتورة آمال ابراهيم

فن اختيار شريك الحياة.. توافد الزوار على حفل توقيع كتاب «قبل المأذون» بمعرض الكتاب.. صور

بالصور

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 31 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج

برج الحمل حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. استغل الفرص

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت
برج الثور حظك اليوم السبت
برج الثور حظك اليوم السبت

فيديو

حريق

غموض الساعات السبع في حريق منشأة ناصر .. المخلفات كلمة السر | فيديو

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد