قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاتسيو يتعادل مع جنوى 2-2 في الدوري الإيطالي
خطة الهروب بالأتوبيس.. كيف أُخفيت كابلات الإنارة بعد سرقتها من مبنى وزارة العدل؟
إبراهيم فايق يكشف كواليس ميركاتو الأهلي .. صفقات مقيدة ومستقبل ديانج
أعين أمريكا بالسماء .. وصول مقاتلة التجسس أوليف 48 إلى قطر يصعد التوتر ضد إيران
للاطمئنان على حالته الصحية.. نجوم الإسماعيلي يزورون حسن شحاتة
بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو
دولة التلاوة لـ محمود السيد: موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم
معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر في تسعة أيام منذ افتتاحه للجمهور | صور
كلامك مش داخل دماغي | إعلامي يوجّه رسالة صادمة لـ إمام عاشور
منظومة كرة تليق بمستوى النادي | الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بدوري المرتبط
مصرع 200 شخص في انهيار منجم شرقي الكونغو
الهلال يضع قدمًا في دور ربع النهائي بعد الفوز على صن داونز بأبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دولة التلاوة لـ محمود السيد: موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم

محمود السيد
محمود السيد
منار عبد العظيم

أبدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فخره الكبير بمستوى المتسابق محمود السيد عبد الله، خلال مشاركته في برنامج "دولة التلاوة" على قناة الحياة، مؤكدًا أن أداءه المتميز يعكس عمق الموهبة المصرية في تلاوة القرآن الكريم.

وأوضح الأزهري أنه يتابع موهبة “محمود” منذ سنوات، وشاهده يتألق في محافل دولية، مشيرًا إلى أن مشاركته الحالية تضيف مزيدًا من الفخر لسجل إنجازاته، وتبرز أصالة وإبداع القراء المصريين.
 

تحديات المقامات وإتقان الصوت

من جهته، أشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، بقدرة المتسابق على التنقل بين المقامات الموسيقية بسلاسة، واصفًا صوته بأنه "ذو مقام خاص".

 وكشف عبد الوهاب أنه عمد إلى تحدي محمود بمقام الهزام من عائلة السيكا؛ لإظهار مناطق جمالية في صوته لم يسبق له استخدامها، وهو التحدي الذي تجاوزه المتسابق ببراعة، وأذهل لجنة التحكيم.
 

مدرسة المحاكاة وتطوير الأداء

فيما أشار الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، إلى التطور الملحوظ في أداء محمود السيد، مؤكدًا أن "اللاحق أفضل من السابق".

وبينما أشاد بقوة صوته وإتقانه؛ قدم ملاحظة فنية دقيقة حول “ضبط المد المنفصل”؛ لضمان أعلى درجات الإتقان، مؤكدًا أن محمود ينتظره مستقبل باهر في تسجيل المصحف المرتل بالتعاون مع وزارة الأوقاف.


برنامج دولة التلاوة.. منصة لاكتشاف المواهب

يهدف برنامج دولة التلاوة إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويُعرض على قنوات الحياة، CBC، الناس، ومنصة watch it يومي الجمعة والسبت. 

وشارك في اختبارات البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتم اختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم من القامات الدينية والعلمية

تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، من بينهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

ويشارك في البرنامج أيضًا عدد من ضيوف الشرف البارزين، أبرزهم الدكتور أسامة الأزهري، فضيلة الدكتور علي جمعة، القارئ أحمد نعينع، القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز ضخمة وتكريم الفائزين

تبلغ قيمة جوائز البرنامج الإجمالية 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائز بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، وشرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

يعد برنامج "دولة التلاوة"، الذي تقدمه المذيعة آية عبدالرحمن، خطوة رائدة لدعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.

دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة عرض برنامج دولة التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

ترشيحاتنا

آيفون 16

آيفون 16 يتصدر مبيعات الهواتف الذكية عالميًا في 2025

جوجل

جوجل تدفع 135 مليون دولار بسبب جمع بيانات هواتف أندرويد

دراجة نارية

تعاون فرنسي سويسري لإنتاج أغلى الدراجات النارية في العالم

بالصور

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

فيديو

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر بعد إصابتها بكسر في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد