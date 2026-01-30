دولة التلاوة لـ محمود السيد: موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم

أبدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فخره الكبير بمستوى المتسابق محمود السيد عبد الله، خلال مشاركته في برنامج "دولة التلاوة" على قناة الحياة، مؤكدًا أن أداءه المتميز يعكس عمق الموهبة المصرية في تلاوة القرآن الكريم.

وأوضح الأزهري أنه يتابع موهبة “محمود” منذ سنوات، وشاهده يتألق في محافل دولية، مشيرًا إلى أن مشاركته الحالية تضيف مزيدًا من الفخر لسجل إنجازاته، وتبرز أصالة وإبداع القراء المصريين.



تحديات المقامات وإتقان الصوت

من جهته، أشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، بقدرة المتسابق على التنقل بين المقامات الموسيقية بسلاسة، واصفًا صوته بأنه "ذو مقام خاص".

وكشف عبد الوهاب أنه عمد إلى تحدي محمود بمقام الهزام من عائلة السيكا؛ لإظهار مناطق جمالية في صوته لم يسبق له استخدامها، وهو التحدي الذي تجاوزه المتسابق ببراعة، وأذهل لجنة التحكيم.



مدرسة المحاكاة وتطوير الأداء

فيما أشار الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، إلى التطور الملحوظ في أداء محمود السيد، مؤكدًا أن "اللاحق أفضل من السابق".

وبينما أشاد بقوة صوته وإتقانه؛ قدم ملاحظة فنية دقيقة حول “ضبط المد المنفصل”؛ لضمان أعلى درجات الإتقان، مؤكدًا أن محمود ينتظره مستقبل باهر في تسجيل المصحف المرتل بالتعاون مع وزارة الأوقاف.



برنامج دولة التلاوة.. منصة لاكتشاف المواهب

يهدف برنامج دولة التلاوة إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويُعرض على قنوات الحياة، CBC، الناس، ومنصة watch it يومي الجمعة والسبت.

وشارك في اختبارات البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتم اختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم من القامات الدينية والعلمية

تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، من بينهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

ويشارك في البرنامج أيضًا عدد من ضيوف الشرف البارزين، أبرزهم الدكتور أسامة الأزهري، فضيلة الدكتور علي جمعة، القارئ أحمد نعينع، القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز ضخمة وتكريم الفائزين

تبلغ قيمة جوائز البرنامج الإجمالية 3.5 مليون جنيه، يحصل الفائز بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم، وشرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

يعد برنامج "دولة التلاوة"، الذي تقدمه المذيعة آية عبدالرحمن، خطوة رائدة لدعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.