وزير الأوقاف للدوليين بمسابقة القرآن ببورسعيد : تنزلون في قلوبنا قبل أن تطأ أقدامكم دارنا
شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة
برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار في غزة .. قريبا
عبد الرحيم كمال يتحدث لـ صدى البلد عن رواية ثمرة طه إلياس | فيديو
الحماية المدنية تنفذ مدينة منوف من حريق مروع التهم مخبزًا و6 أكشاك .. تفاصيل
دنيا الصمدي | تعرف على مديرة أعمال أحمد عز بعد ادعاء زينة زواجهما : أبو عيالي اتجوز
هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال
مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟
رونالدو يقود النصر لاكتساح الخلود بثلاثية بالدوري السعودي
فاروق الباز : صحتي جيدة .. وهذه حقيقة وجود حياة على كواكب أخرى
توك شو

دولة التلاوة يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش

جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

احتفى برنامج "دولة التلاوة" بالشيخ راغب مصطفى غلوش، أحد أبرز أساتذة التلاوة في مصر والعالم، من خلال تقرير صوتي قدمته الإعلامية إسعاد يونس.

 تم تسليط الضوء على مسيرة حياته وصوته العابر للزمن، الذي ظل حياً في قلوب محبيه عبر الأجيال.

النشأة وحلم القرآن المبكر

ولد الشيخ راغب مصطفى غلوش في 1938 في قرية "برما" بمحافظة الغربية. نشأ في بيت متواضع يعشق العلم، وعُرف بحبه للقرآن الكريم. استطاع إتمام حفظ القرآن قبل أن يتجاوز العاشرة، ليبدأ بعدها مشواره الفني في تلاوة القرآن.

رحلة التعلم في طنطا

انتقل إلى مدينة طنطا ليتعلم علوم التجويد والقراءات على يد كبار المشايخ، وكان أبرزهم الشيخ عبد الغني الشرقاوي، الذي ساعده في تطوير موهبته.

الخدمة العسكرية وبوابة الشهرة

في عام 1958، خلال خدمته العسكرية في معسكر الأمن بالدراسة، قرأ الشيخ غلوش في مسجد سيدنا الحسين أمام شخصية بارزة، الزكريا محيي الدين، الذي أعجب بصوته وقرر إلحاقه بمعهد القراءات، لتكون هذه اللحظة بداية انطلاقه في الإذاعة المصرية.

أصغر قارئ في العصر الذهبي

في 1962، أصبح الشيخ غلوش أصغر قارئ في تاريخ الإذاعة المصرية في عصرها الذهبي، واستمر في تقديم تلاواته العذبة لأكثر من 50 عاماً.

برنامج "دولة التلاوة" يشهد إقبالاً كبيراً

شهد البرنامج إقبالاً هائلًا في دورته الحالية، حيث شارك فيه أكثر من 14 ألف متسابق من جميع أنحاء مصر. البرنامج يهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويُذاع على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch it.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

تبلغ قيمة جوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إضافة إلى شرف تسجيل المصحف الشريف بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وعلمية

تتكون لجنة تحكيم البرنامج من كبار العلماء، مثل الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ طه النعماني.

دولة التلاوة برنامج دولة التلاوة الشيخ راغب مصطفى

