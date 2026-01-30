قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مشروع الخط الثاني من القطار الكهربائي
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بالبحيرة
برلمانية: مصر تعمل بهدوء وحكمة لتخفيف التوترات في المنطقة
إدارة ترامب تعتزم الإعلان عن إنشاء قوة استقرار في غزة .. قريبا
عبد الرحيم كمال يتحدث لـ صدى البلد عن رواية ثمرة طه إلياس | فيديو
الحماية المدنية تنفذ مدينة منوف من حريق مروع التهم مخبزًا و6 أكشاك .. تفاصيل
دنيا الصمدي | تعرف على مديرة أعمال أحمد عز بعد ادعاء زينة زواجهما : أبو عيالي اتجوز
هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال
مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟
رونالدو يقود النصر لاكتساح الخلود بثلاثية بالدوري السعودي
فاروق الباز : صحتي جيدة .. وهذه حقيقة وجود حياة على كواكب أخرى
بمشاركة حجازي .. نيوم يفوز على ضمك بثلاثية نظيفة بالدوري السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الأوقاف يعلن تخصيص حلقة للأطفال المشاركين بدولة التلاوة لاختيار أفضل الأصوات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن، خلال تقديمها برنامج «دولة التلاوة»، أن وزارة الأوقاف قررت إذاعة حلقة خاصة واستثنائية تضم جميع الأطفال الذين شاركوا في الحلقات السابقة من البرنامج، وذلك لاختيار أفضل الأصوات من بينهم بعد تفاعل واسع من الجمهور.

وزير الأوقاف: نُكرم الطفولة ونمنح الفرصة لمواهب الغد

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، انحيازه الكامل للطفولة، قائلًا:«أنا منحاز للطفولة انحيازًا مطلقًا، ونزولًا على إرادة الجمهور، وإكرامًا للأطفال وإتاحة الفرصة للمواهب المقبلة على الحياة، سنخصص حلقة كاملة لمواهب الأطفال، وبإذن الله أكون داعمًا لهم لنرى فيهم النجوم العظام في سماء الوطن».

برنامج لاكتشاف المواهب القرآنية

ويهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف ورعاية المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويُذاع البرنامج على قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب منصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية

وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتمت تصفيتهم عبر مراحل متعددة، انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للمنافسة في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم تضم قممًا دينية وصوتية

وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من كبار العلماء والمتخصصين، من بينهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يستضيف البرنامج عددًا من ضيوف الشرف البارزين، على رأسهم:

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية

الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء

القارئ الشيخ أحمد نعينع

القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

الشيخ جابر البغدادي

القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف

القارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني

جوائز مالية ضخمة وتكريم للفائزين

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب:

تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما

إذاعة المصحف على قناة مصر قرآن كريم

تشريفهما بإمامة صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان 2026.

وزير الأوقاف أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

عودة الفاخوري

رسميًا .. الفاخوري ينضم إلى بيراميدز

عمرو خالد بيبو

لاعب الأهلي السابق.. عمرو خالد بيبو ينتقل من أراو السويسري إلى الجونة

إسبانيول

تشكيل مباراة إسبانيول وألافيس في الدوري الإسباني

بالصور

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

فيديو

ضربة عسكرية

باحثة: الميليشيات المسلحة تنشط حال ضرب إيران .. فيديو

قطع عسكرية

لاستعادة الردع | هدى رؤوف: إيران سترد حال تعرضها لهجوم أمريكي .. فيديو

مصطفى بكري

لا تترك أبناءها .. مصطفى بكري: مصر تحركت بسرعة لحل أزمة البحارة | فيديو

مصطفى بكري

مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد