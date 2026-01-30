وزير الأوقاف يعلن تخصيص حلقة للأطفال المشاركين بدولة التلاوة لاختيار أفضل الأصوات

أعلنت الإعلامية آية عبد الرحمن، خلال تقديمها برنامج «دولة التلاوة»، أن وزارة الأوقاف قررت إذاعة حلقة خاصة واستثنائية تضم جميع الأطفال الذين شاركوا في الحلقات السابقة من البرنامج، وذلك لاختيار أفضل الأصوات من بينهم بعد تفاعل واسع من الجمهور.

وزير الأوقاف: نُكرم الطفولة ونمنح الفرصة لمواهب الغد

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، انحيازه الكامل للطفولة، قائلًا:«أنا منحاز للطفولة انحيازًا مطلقًا، ونزولًا على إرادة الجمهور، وإكرامًا للأطفال وإتاحة الفرصة للمواهب المقبلة على الحياة، سنخصص حلقة كاملة لمواهب الأطفال، وبإذن الله أكون داعمًا لهم لنرى فيهم النجوم العظام في سماء الوطن».

برنامج لاكتشاف المواهب القرآنية

ويهدف برنامج «دولة التلاوة» إلى اكتشاف ورعاية المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويُذاع البرنامج على قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب منصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية

وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتمت تصفيتهم عبر مراحل متعددة، انتهت باختيار أفضل 32 موهبة للمنافسة في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم تضم قممًا دينية وصوتية

وتضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من كبار العلماء والمتخصصين، من بينهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

كما يستضيف البرنامج عددًا من ضيوف الشرف البارزين، على رأسهم:

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية

الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء

القارئ الشيخ أحمد نعينع

القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

الشيخ جابر البغدادي

القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف

القارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني

جوائز مالية ضخمة وتكريم للفائزين

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، إلى جانب:

تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما

إذاعة المصحف على قناة مصر قرآن كريم

تشريفهما بإمامة صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان 2026.