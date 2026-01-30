دولة التلاوة لـ محمد أحمد حسن : انطلق وجلجل .. أنت امتداد لأحفاد مدرسة التلاوة

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مخاطبًا المتسابق محمد أحمد حسن:"أحييك وأدعمك وأشجعك، وأنتظر منك تلاوة مبدعة انطلق وجلجل وتسلطن"، مؤكدًا أهمية تلاوة القرآن العظيم في شهر شعبان وتطهير القلوب من الشحناء والقطيعة.

وأضاف الأزهري تحية إجلال للقارئ الراحل راغب مصطفى غلوش، من أعلام التلاوة المصرية، الذي كان له شرف الاجتماع به قبل 16 سنة.

وأشاد خبير الأصوات الدكتور طه عبد الوهاب بقدرة محمد أحمد حسن على التنقل بين مقامات النهوند والصبا والحجاز وصولًا إلى مقام الهزام، مؤكدًا أن هذه الأصوات تمثل امتدادًا جديرًا لأحفاد مدرسة التلاوة المصرية العريقة.

ويهدف البرنامج، الذي يُبث على قنوات الحياة وCBC والناس ومنصة watch it يومي الجمعة والسبت، إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، وشارك في اختبارات البرنامج أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، وتضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية، منهم الشيخ حسن عبد النبي، الدكتور طه عبد الوهاب، الداعية مصطفى حسني، والشيخ طه النعماني.