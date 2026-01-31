قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيوصل 6000 دولار | عمرو أديب يوجّه نصيحة للمستثمرين في الذهب
البنك المركزي يكشف تفاصيل طرح سندات وأذون خزانة بـ597.7 مليون دولار غدًا
حمزة عبدالكريم يجتاز الكشف الطبي في برشلونة والإعلان الرسمي غداً
بمشاركة مصطفى محمد .. لوريان يحقق الفوز على نانت 2-1 بالدوري الفرنسي
لو هتبني | قانون البناء يغلظ عقوبة عدم التأمين .. تفاصيل
سامح الترجمان : الذهب رايح لـ6 آلاف دولار .. والملاذ الآمن ما زال الأقوى
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي 2026 وطريقة الدفع الإلكتروني
سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر
حسن عبد النبي لمتسابق: أتحفنا بحنجرته الذهبية وغلط وصحح لنفسه
عمرو أديب: انخفاض سعر الذهب سيحدث في العقارات
مي سليم : دورى فى مسلسل روج أسود هيوجع قلب الجمهور | خاص
انهيار لحظي في أسعار الذهب .. نائب رئيس الشعبة يوضح الحقيقة ويوجه رسالة للمواطنين
توك شو

أحمد موسى مهنئا السيد البدوي برئاسة حزب الوفد : شهدنا معركة انتخابية تنافسية ديمقراطية

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

هنأ الإعلامي أحمد موسى،  السيد البدوي بمناسبة فوزه في انتخابات حزب الوفد، قائلا:" مبروك للسيد البدوي ومبروك للجمعية العمومية ".

 وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   لازم حزب الوفد يعود لمكانته الحقيقية ويستحق الوفد أن يعود لمكانته الحقيقية ".


وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  أنا مبسوط بتجربة انتخابات حزب الوفد والتجربة الانتخابية بحزب الوفد ديمقراطية ".

 
وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  لقينا في الانتخابات السيد البدوي وهاني سري الدين قاعدين جمب بعض"، مضيفا:" السيد البدوي فاز بفارق 8 أصوات فقط عن هاني سري الدين وشهدنا معركة انتخابية تنافسية ديمقراطية ".


 ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  لأخر وقت في الانتخابات مكنش حد عارف مين ممكن يفوز في انتخابات رئاسة حزب الوفد "، مضيفا:" أحيي حزب الوفد وكل أعضاء الجمعية العمومية الذين شاركوا في انتخابات الحزب ".


وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لازم الجمعية العمومية تنسى الانتخابات ويتم توحيد الصف لبناء حزب الوفد من جديد "، مضيفا:" ولازم حزب الوفد يبدأ في قيادة المعارضة المصرية وإحنا عايزين معارضة وأحزاب مصرية وطنية قوية ". 
 

