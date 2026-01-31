أحمد موسى مهنئا السيد البدوي برئاسة حزب الوفد : شهدنا معركة انتخابية تنافسية ديمقراطية

هنأ الإعلامي أحمد موسى، السيد البدوي بمناسبة فوزه في انتخابات حزب الوفد، قائلا:" مبروك للسيد البدوي ومبروك للجمعية العمومية ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لازم حزب الوفد يعود لمكانته الحقيقية ويستحق الوفد أن يعود لمكانته الحقيقية ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" أنا مبسوط بتجربة انتخابات حزب الوفد والتجربة الانتخابية بحزب الوفد ديمقراطية ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لقينا في الانتخابات السيد البدوي وهاني سري الدين قاعدين جمب بعض"، مضيفا:" السيد البدوي فاز بفارق 8 أصوات فقط عن هاني سري الدين وشهدنا معركة انتخابية تنافسية ديمقراطية ".



ولفت الإعلامي أحمد موسى:" لأخر وقت في الانتخابات مكنش حد عارف مين ممكن يفوز في انتخابات رئاسة حزب الوفد "، مضيفا:" أحيي حزب الوفد وكل أعضاء الجمعية العمومية الذين شاركوا في انتخابات الحزب ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" لازم الجمعية العمومية تنسى الانتخابات ويتم توحيد الصف لبناء حزب الوفد من جديد "، مضيفا:" ولازم حزب الوفد يبدأ في قيادة المعارضة المصرية وإحنا عايزين معارضة وأحزاب مصرية وطنية قوية ".

