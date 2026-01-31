أرقام فلكية وإقبال غير مسبوق.. أحمد موسى: 800 ألف زائر لمعرض الكتاب أمس الجمعة

علق الإعلامي أحمد موسى، على الإقبال الكبير من الزوار على معرض القاهرة الدولي للكتاب .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" معرض القاهرة الدولي للكتاب زاره أمس 800 الف زائر والشعب المصري كله يقبل على حضور فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الأرقام دي فلكية وبتقول إن الناس بتقرأ وتحب القراءة، الآلاف أمس أدوا صلاة الجمعة في ساحة معرض القاهرة الدولي للكتاب ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" هناك تنظيم رائع ومتميز لعملية دخول وخروج زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" إقبال الزوار على معرض القاهرة الدولي للكتاب غير مسبوق وحركة المبيعات الخاصة بالكتب نشطة للغاية ".

