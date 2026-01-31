أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد

هنأ الإعلامي أحمد موسى، منتخب مصر لكرة اليد بالفوز ببطولة أمم أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، هنأ أبطال منتخب مصر لكرة اليد بعد حصد لقب كأس أمم أفريقيا للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخ كرة اليد المصرية.

وأضاف الإعلامي احمد موسى:" أبو العينين أشاد باللاعبين والجهاز الفني والأداء القوي والرجولي لأبطال كرة اليد والروح العالية والإصرار على تحقيق الفوز طوال مباريات البطولة في رواندا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" أبو العينين أبدى فخره بما حققه منتخب اليد من إنجازات وبطولات كبيرة مشيرا إلى أن كرة اليد المصرية أصبحت بين عظماء اللعبة في العالم".

وكان منتخب اليد توج بلقب الأمم الأفريقية اليوم بعد الفوز على تونس في المباراة النهائي التي أقيمت بينهما برواندا .

