فخور بإنجازكم .. أبو العينين يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس أمم إفريقيا للمرة العاشرة

هنأ النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أبطال منتخب مصر لكرة اليد بعدحصد لقب كأس أمم إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي والعاشرة في تاريخ كرة اليد المصرية.



وأشاد أبو العينين باللاعبين والجهاز الفني والأداء القوي والرجولي لأبطال كرة اليد والروح العالية والإصرار على تحقيق الفوز طوال مباريات البطولة في رواندا.



وأبدى أبو العينين فخره بما حققه منتخب اليد من إنجازات وبطولات كبيرة مشيرا إلى أن كرة اليد المصرية أصبحت بين عظماء اللعبة في العالم.



كان منتخب اليد توج بلقب الأمم الإفريقية اليوم بعد الفوز على تونس في المباراة النهائي التي أقيمت بينهما برواندا .



وضمت قائمة منتخب مصر التي خاضت بطولة الأمم الإفريقية كلا من :

محمد علي، محمد عصام الطيار، عبدالرحمن حميد، أكرم يسري، محمد أوكا، أحمد هشام سيسا، محمد مؤمن صفا، يحيى خالد، مهاب سعيد، علي زين، أحمد هشام دودو، نبيل شريف، هشام صلاح، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ياسر سيف، محمود عبد العزيز «جدو»، يحيى الدرع، وسيف الدرع، في توليفة تجمع بين الخبرة والطموح.