رئيس الوزراء: الدولة تنتج 270 مليون رغيف خبز يوميًا.. وحماية محدودي الدخل على رأس أولويات الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل جهودها لضبط الأسواق والتصدي لارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى تطبيق العقوبات على المخالفين من التجار الذين يقومون برفع الأسعار بشكل غير مبرر، مع إحالة عدد من هذه المخالفات إلى النيابة العامة والقضاء العسكري.

وأوضح مدبولي أن الدولة تتبنى نهجًا تدريجيًا في اتخاذ القرارات الاقتصادية، بما يضمن الحد من الأعباء على المواطنين، خاصة محدودي الدخل، مؤكدًا الحرص على تأجيل أي إجراءات قد تؤثر سلبًا على مستوى معيشة المواطن قدر الإمكان.

وفيما يتعلق بمنظومة الخبز المدعم، أشار رئيس الوزراء إلى أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز قبل الأزمة كانت تتراوح بين 155 و160 قرشًا، لافتًا إلى أن الدولة تنتج يوميًا نحو 270 مليون رغيف، بما يعكس حجم الدعم الكبير الذي تتحمله الموازنة العامة.

وأضاف أن الحكومة تأمل في تراجع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المواطنين سيتأثرون بشكل أو بآخر بهذه التحديات، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.