ناقصنا ميدالية أولمبية وكأس العالم.. أحمد موسى: فخور بأبطال منتخب مصر لكرة اليد

هنّأ الإعلامي أحمد موسى، المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، بعد تتويجه ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، عقب فوزه في المباراة النهائية على منتخب تونس، ليحصد اللقب العاشر في تاريخه والرابع على التوالي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «مبروك لرجالة المنتخب الوطني، أنت عندك منتخب قوي جدًا، ولديك الثقة في الفوز بالمباراة والبطولة، المنتخب النهارده فاز على منتخب تونس القوي في المباراة النهائية بفارق 13 هدف، مليون مبروك وقبلة لكل الرجالة».

وتابع: «عندنا منظومة قوية جدًا في كرة اليد منذ 30 عامًا، والنهارده المنتخب بيقدم مستوى عالي، ده الجيل الذهبي لكرة اليد المصرية، إحنا ناقصنا ميدالية أولمبية وبطولة كأس العالم، نفتخر برجالتنا على انتصاراتهم».

وأكمل: «الرئيس السيسي هنّأ رجالة اليد بعد التتويج بالبطولة، وقال إنه فخور برجال اليد على انتصارهم وإسعادهم الشعب المصري، مبروك سيادة الرئيس».

وأردف: «الدكتور حسن مصطفى أول من وضع البداية في منظومة اليد المصرية، وحاليًا رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ورجالتنا في المنتخب الوطني حصلوا على كافة الجوائز الفردية في البطولة، يا محمد يا علي أنت قافل المرمى النهارده، ويحيى خالد لاعب عالمي من طراز فريد، مبروك لكل الرجالة».