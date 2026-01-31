قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر
توك شو

ناقصنا ميدالية أولمبية وكأس العالم.. أحمد موسى: فخور بأبطال منتخب مصر لكرة اليد

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

هنّأ الإعلامي أحمد موسى، المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، بعد تتويجه ببطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، عقب فوزه في المباراة النهائية على منتخب تونس، ليحصد اللقب العاشر في تاريخه والرابع على التوالي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «مبروك لرجالة المنتخب الوطني، أنت عندك منتخب قوي جدًا، ولديك الثقة في الفوز بالمباراة والبطولة، المنتخب النهارده فاز على منتخب تونس القوي في المباراة النهائية بفارق 13 هدف، مليون مبروك وقبلة لكل الرجالة».

وتابع: «عندنا منظومة قوية جدًا في كرة اليد منذ 30 عامًا، والنهارده المنتخب بيقدم مستوى عالي، ده الجيل الذهبي لكرة اليد المصرية، إحنا ناقصنا ميدالية أولمبية وبطولة كأس العالم، نفتخر برجالتنا على انتصاراتهم».

وأكمل: «الرئيس السيسي هنّأ رجالة اليد بعد التتويج بالبطولة، وقال إنه فخور برجال اليد على انتصارهم وإسعادهم الشعب المصري، مبروك سيادة الرئيس».

وأردف: «الدكتور حسن مصطفى أول من وضع البداية في منظومة اليد المصرية، وحاليًا رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ورجالتنا في المنتخب الوطني حصلوا على كافة الجوائز الفردية في البطولة، يا محمد يا علي أنت قافل المرمى النهارده، ويحيى خالد لاعب عالمي من طراز فريد، مبروك لكل الرجالة».

موسى أحمد موسى اخبار التوك شو مصر على مسئوليتي

